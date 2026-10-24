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दिल्ली में स्कूल की किताबों की खरीद पर सियासी घमासान! आशीष सूद ने AAP के आरोपों को किया खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों की खरीद को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और भाजपा के बीच राजनीतिक विवाद तेज हो गया है. शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किताबों की खरीद में अनियमितताओं के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने किताबों की कीमत, आकार और टेंडर से जुड़े दस्तावेज पेश करते हुए दावा किया कि मौजूदा सरकार ने पिछली AAP सरकार के मुकाबले कम कीमत पर किताबें खरीदी हैं.

किताबों की कीमत और आकार दिखाकर आरोपों का जवाब शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि AAP नेता पाठ्यपुस्तकों की खरीद को लेकर बिना तथ्यों की जांच किए आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कक्षा 8 की हिंदी की किताब ‘मल्हार’ का उदाहरण देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार ने इसे 28.61 रुपये में खरीदा है. उन्होंने कहा कि AAP नेताओं ने NCERT की ओर से किताब 65 रुपये में बेचे जाने का हवाला देकर सवाल उठाए थे, जबकि दिल्ली सरकार की खरीद दर अलग है. आशीष सूद ने दावा किया कि वर्ष 2022 में AAP सरकार के कार्यकाल के दौरान समान आकार की गृह विज्ञान की किताब की छपाई पर 55 रुपये खर्च किए गए थे. उन्होंने मौजूदा खरीद दर को इससे काफी कम बताया. उन्होंने कहा कि टेंडर में किताबों का आकार 17.1 सेंटीमीटर × 24.1 सेंटीमीटर तय किया गया था. उन्होंने स्केल की मदद से किताबों का माप जांचने की अपील की, जिससे आकार को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की वास्तविकता सामने आ सके.

कक्षा 6 से 8 तक की किताबों की कीमतों का दिया ब्योरा आशीष सूद ने पिछली सरकार और मौजूदा सरकार के कार्यकाल में खरीदी गई किताबों की कीमतों की तुलना भी पेश की. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने पाठ्यपुस्तकों की अधिकतम कीमत 51 रुपये तक सीमित रखी है, जबकि पिछली सरकार के दौरान कुछ किताबों की कीमत 110 और 133 रुपये तक थी. आशीष सूद ने कहा कि AAP नेता पहले बिना पर्याप्त तथ्यों के आरोप लगाते हैं और फिर जवाबदेही से बचते हैं. उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल में कमीशनखोरी होने का भी आरोप लगाया.

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने किताबों को लैब में भेजकर इसकी प्रिंटिंग गुणवत्‍ता की जांच कराने की चुनौती दे डाली. उन्‍होंने एक्‍स पर वीडियो पोस्‍ट कर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए. AAP ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद के दावों पर पलटवार करते हुए सरकारी स्कूलों में वितरित पाठ्यपुस्तकों के आकार, कागज की गुणवत्ता और आपूर्ति में देरी को लेकर सवाल उठाए हैं. पार्टी की ओर से कहा गया कि शिक्षा मंत्री ने आखिरकार स्वीकार कर लिया है कि दिल्ली सरकार की ओर से वितरित किताबें NCERT की मूल पुस्तकों के मुकाबले आकार में छोटी हैं. AAP ने आरोप लगाया कि किताबों की छपाई की गुणवत्ता बेहद खराब है और उनमें 60 GSM का कागज इस्तेमाल किया गया है, जबकि टेंडर में 80 GSM कागज का प्रावधान था. पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में पहुंचने वाली किताबों की आपूर्ति में कई महीने की देरी क्यों हुई.

शिक्षा मंत्री की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक



कक्षा 8: पिछली सरकार के दौरान अधिकतम कीमत 110 रुपये थी, जबकि मौजूदा खरीद में कीमत 50.38 रुपये तक है. शिक्षा मंत्री ने इसे करीब 54 प्रतिशत कम बताया.



कक्षा 7: पिछली सरकार के समय अधिकतम कीमत 103 रुपये थी, जबकि मौजूदा खरीद में कीमत 75.88 रुपये तक है.



कक्षा 6: पिछली सरकार के समय अधिकतम कीमत 133 रुपये थी, जबकि मौजूदा खरीद में कीमत 57.76 रुपये तक है.



2023 के अधिकारियों के पत्र भी किए जारी

शिक्षा मंत्री ने पिछली AAP सरकार के कार्यकाल में किताबों की छपाई और गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए 17 अगस्त 2023 और 6 सितंबर 2023 के आधिकारिक पत्र जारी किए. उनके अनुसार, तत्कालीन शिक्षा सचिव ने इन पत्रों में आपूर्ति की गई पाठ्यपुस्तकों की छपाई और गुणवत्ता से जुड़ी कमियों का उल्लेख किया था. आशीष सूद ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किताबों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में पुस्तकों की खरीद निर्धारित गुणवत्ता जांच के बाद की जा रही है और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा रही है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री आशीष सूद (ETV Bharat)

आशीष सूद ने बताया कि सरकार ने किताबों की खरीद से जुड़े पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि जांच और समीक्षा पूरी होने के बाद जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने तथा जनता को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी आरोप की सच्चाई का पता दस्तावेजों, टेंडर की शर्तों और वास्तविक खरीद दरों की जांच से लगाया जाना चाहिए. उन्होंने AAP नेताओं को चुनौती दी कि वे किताबों की कीमत और आकार से जुड़े तथ्यों की जांच करें.पाठ्यपुस्तकों की खरीद पर सफाई देने के साथ ही शिक्षा मंत्री ने AAP सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के दूसरे मामलों को भी उठाने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि भाजपा इन मामलों को तथ्यों और दस्तावेजों के साथ जनता के सामने रखेगी. इनमें 5,400 करोड़ रुपये का कथित क्लासरूम घोटाला, 500 करोड़ रुपये से अधिक का कथित CCTV घोटाला, 500 करोड़ रुपये से अधिक का कथित EWS दाखिला घोटाला, 1,000 करोड़ रुपये की कथित कोविड धोखाधड़ी, विधानसभा में विशेष प्रश्न पूछने के बदले पैसे लेने से जुड़ा कथित कैश-फॉर-क्वेरी मामला शामिल किया है. शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि AAP नेता अपने शासनकाल के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार के सवालों से बचने के लिए मौजूदा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन मामलों को क्रमबद्ध तरीके से सामने लाया जाएगा.प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में आशीष सूद ने AAP पर तंज कसने के लिए 1971 की फिल्म ‘नया जमाना’ का गीत ‘चोरों को सारे नजर आते हैं चोर’ भी चलाया. उन्होंने इसे AAP के आरोपों का जवाब बताया. शिक्षा मंत्री ने कहा कि किताबों की वास्तविक कीमत, उनके आकार, टेंडर में दर्ज दरों और तत्कालीन शिक्षा सचिव के पत्रों को देखकर पूरे मामले को समझा जा सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार सभी तथ्यों को सार्वजनिक कर रही है.

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