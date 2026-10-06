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दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने 'विद्या वाहिनी योजना' के तहत छात्राओं को बांटी साइकिलें, कहा- पंख न सही, पहिए दिए

‘विद्या वाहिनी योजना’ के तहत छात्राओं को बांटी गई साइकिलें ( Ashish Sood X Handle )

नई दिल्ली: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज 6 अक्टूबर, 2026 को जनकपुरी के ए-ब्लॉक स्थित दो सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 की छात्राओं को ‘विद्या वाहिनी योजना’ के तहत साइकिलें बांटी. इस अवसर पर राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय, ए-ब्लॉक और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ए-ब्लॉक की कुल 581 छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गईं.