दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने 'विद्या वाहिनी योजना' के तहत छात्राओं को बांटी साइकिलें, कहा- पंख न सही, पहिए दिए
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने छात्राओं से परीक्षा के अंकों के अलावा विषयों की स्पष्ट और मजबूत समझ विकसित करने का आह्वान किया.
Published : October 6, 2026 at 6:50 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 6:58 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज 6 अक्टूबर, 2026 को जनकपुरी के ए-ब्लॉक स्थित दो सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 की छात्राओं को ‘विद्या वाहिनी योजना’ के तहत साइकिलें बांटी. इस अवसर पर राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय, ए-ब्लॉक और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ए-ब्लॉक की कुल 581 छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गईं.
‘विद्या वाहिनी योजना’ दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर की छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उनके विद्यालय आने-जाने को सुगम बनाना है. योजना के तहत दिल्ली में कक्षा 9 में अध्ययनरत लगभग 1.40 लाख छात्राओं को उच्च गुणवत्ता वाली ब्रांडेड साइकिलें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. अब तक दिल्ली में लगभग 18,000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की जा चुकी हैं.
यह योजना छात्राओं के स्कूल तक दैनिक आवागमन को अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. छात्राओं, अभिभावकों और विद्यालय के अधिकारियों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह पहल केवल साइकिल उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. उन्होंने कहा, मेरे लिए खुशी केवल इस बात की नहीं है कि हमारी बेटियों को साइकिलें दी जा रही हैं. मेरी खुशी इस बात में है कि हम शायद उनके सपनों को पंख न दे पाए हों, लेकिन हमने उन्हें पहिए जरूर दे दिए हैं.
शिक्षा की राह हुई आसान, सशक्त सपनों को मिली नई रफ्तार। आज जनकपुरी के दो विद्यालयों में विद्या वाहिनी योजना के अंतर्गत आयोजित साइकिल वितरण समारोह में छात्राओं को साइकिल वितरित कर उनसे आत्मीय संवाद किया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार हमारी बेटियों की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को नई दिशा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ये साइकिलें केवल स्कूल तक पहुँचने का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी बेटियों के आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और बड़े सपनों की ओर बढ़ते कदमों की साथी बनेंगी। बेटियाँ आगे बढ़ेंगी, दिल्ली आगे बढ़ेगी। @NitinNabin @blsanthosh— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) October 6, 2026
आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक
शिक्षा मंत्री सूद ने कहा कि साइकिल छात्राओं के लिए स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक है. इससे वे विद्यालय आने-जाने के साथ-साथ आसपास के बाजार और अन्य आवश्यक स्थानों तक भी अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर हुए बिना जा सकेंगी. उन्होंने महिलाओं से अपनी बेटियों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने का आह्वान किया. साथ ही, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न सुधारों और विकास कार्यों का भी उल्लेख किया.
विद्या वाहिनी योजना साईकिल वितरण https://t.co/V4zl7jOU7W— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) October 6, 2026
विद्यालयों में किए जा रहे प्रमुख कार्य
पंखा रोड पर यातायात की समस्या और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सी-1 तथा जीवन पार्क सोम बाजार के निकट दो नए पैदल पारपथ बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विद्यालयों की कक्षाओं में 75 इंच के आधुनिक स्मार्ट प्रदर्शन पटल लगाए गए हैं. इनके माध्यम से वीडियो, चित्रों और संवादात्मक सामग्री के जरिए विद्यार्थियों को कठिन विषयों को सरल एवं प्रभावी ढंग से समझने में सहायता मिलेगी.
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और भाषा प्रयोगशालाएं
विद्यालयों में 40 नए कंप्यूटरों से युक्त आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं. साथ ही विद्यार्थियों को विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाएं सीखने के लिए विशेष भाषा प्रयोगशालाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं.
मदन मोहन मालवीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण
'NEEEV (New Era of Enterprenurial Eco System of Vision) परियोजना’ के अंतर्गत विद्यार्थियों को इनोवेशन के लिए 20,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जा रही है. विद्यार्थी ड्रोन, स्मार्ट घड़ी, मोबाइल अनुप्रयोग जैसी नवीन परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं. शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि लगभग 50 वर्ष पुराने विद्यालय भवन का वर्तमान पांच वर्षीय कार्यकाल के दौरान पूर्ण पुनर्निर्माण कराया जाएगा. वहीं ‘मदन मोहन मालवीय शिक्षा मिशन’ के अंतर्गत विद्यार्थियों को नीट, सीयूईटी, सीए, सीडब्ल्यूए और क्लैट जैसी प्रवेश एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आकाश और नारायण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दो वर्ष तक निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है.
निरंतर प्रयास करने का आग्रह
आशीष सूद ने छात्राओं से केवल परीक्षा के अंकों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विषयों की स्पष्ट और मजबूत समझ विकसित करने का आह्वान किया. उन्होंने छात्राओं से बड़े सपने देखने, सीयूईटी के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने तथा भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में देश का नेतृत्व करने के लिए निरंतर प्रयास करने का आग्रह किया.
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