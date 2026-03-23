आर्थिक सर्वेक्षण: दिल्ली सरकार ने 91 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को दी 203.35 करोड़ की सब्सिडी
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 19 मार्च 2026 तक दिल्ली में कुल 87,61,919 मोटर वाहन रजिस्टर किए गए हैं.
Published : March 23, 2026 at 7:12 PM IST
नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक दबाव के बीच वाहन रजिस्ट्रेशन के ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं. दिल्ली सरकार की ओर से सोमवार को विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में सामने आया है कि शहर में सबसे ज्यादा मांग दोपहिया वाहनों की है, जिनकी हिस्सेदारी कुल वाहनों में 67.65 प्रतिशत तक पहुंच गई है.
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 19 मार्च 2026 तक दिल्ली में कुल 87,61,919 मोटर वाहन रजिस्टर किए गए हैं. इनमें सर्वाधिक मोटरसाइकिल व स्कूटर (दोपहिया) 59,27,775 हैं, जो कुल का 67.65 प्रतिशत है. वहीं कार व जीप की संख्या 21,26,016 है, जो 24.26 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर हैं.
अन्य वाहनों की हिस्सेदारी बेहद कमः दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक अन्य वाहनों की हिस्सेदारी काफी सीमित है. दिल्ली में ऑटो रिक्शा 94,931 (1.08%), टैक्सी 76,887 (0.88%), बसें 17,558 (0.20%) और अन्य यात्री वाहन 2,04,490 (2.33%) रजिस्टर हैं. वहीं, मालवाहक व अन्य वाहन 3,13,111 (3.57%) दर्ज किए गए हैं. इन आंकड़ों से साफ है कि राजधानी में निजी वाहनों, खासकर दोपहिया का दबदबा लगातार बढ़ रहा है.
7.93% की दर से बढ़ रहे वाहन: आर्थिक सर्वेक्षण में ये भी बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वाहनों की संख्या में 7.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. दिल्ली में प्रति हजार आबादी पर वाहनों की संख्या 522 तक पहुंच गई है. वहीं, दूसरी ओर प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को हटाने का कदम उठाया है. इसके तहत अब तक 66,20,160 वाहनों को डीरजिस्टर किया जा चुका है.
ईवी की ओर बढ़ रहा लोगों का रुझान: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है. आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 19 मार्च 2026 तक दिल्ली में 4,70,104 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हो चुके हैं. वहीं, इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर सब्सिडी दी है. मार्च 2026 तक 91,031 लाभार्थियों को कुल 203.35 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है.
मजबूत हो रहा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने व सुविधा के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से विकसित किया जा रहा है. राजधानी दिल्ली में 3,100 चार्जिंग स्टेशन विभिन्न स्थानों पर बनाए गए हैं. आने वाले समय में और भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की भी योजना है. वहीं, चार्जिंग स्टेशन के साथ 893 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं.
इलेट्रिक होती बसों की फ्लीट: राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन में भी इलेक्ट्रिक बसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. पुरानी सीएनजी बसों को हटाकर उनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसों को लाया जा रहा है. राजधानी दिल्ली में वर्तमान में कुल 6100 बसें हैं. इनमें 4,338 बसें इलेक्ट्रिक हैं. जल्द ही और भी इलेक्ट्रिक बसें लाने की योजना है.
आर्थिक सर्वेक्षण के ये आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में निजी वाहनों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है, जिसमें दोपहिया सबसे आगे है. हालांकि, प्रदूषण को देखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दे रही है. यदि ईवी नीति व इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार इसी गति से जारी रहा तो आने वाले वर्षों में दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है.