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आर्थिक सर्वेक्षण: दिल्ली में बिजली की खपत और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी, सोलर पर जोर के बावजूद 'पीक डिमांड' बनी चुनौती

दिल्ली में बिजली की खपत और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी ( ETV Bharat )