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आर्थिक सर्वेक्षण: दिल्ली में बिजली की खपत और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी, सोलर पर जोर के बावजूद 'पीक डिमांड' बनी चुनौती

वर्ष 2015-16 में जहां अधिकतम मांग 5,846 मेगावाट थी, वहीं 2025-26 में ये डिमांड बढ़कर 8,442 मेगावाट तक पहुंच गई.

दिल्ली में बिजली की खपत और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी
दिल्ली में बिजली की खपत और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 12:11 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ऊर्जा क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं. हालिया आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली ने बुनियादी ढांचे और 100% विद्युतीकरण के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन बढ़ती मांग और 'पीक लोड' जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं.

100% विद्युतीकरण के साथ बढ़ती खपत
दिल्ली पहले ही 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल कर चुका है, लेकिन इसके साथ ही बिजली की खपत में भी लगातार वृद्धि हो रही है. वर्ष 2015-16 में जहां कुल बिजली खपत 29,415.87 मिलियन यूनिट (MU) थी, वहीं 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) यह बढ़कर 30,996.29 MU हो गई. ये वृद्धि राजधानी में बढ़ती आबादी, शहरीकरण व घरेलू उपयोग की उच्च हिस्सेदारी को दर्शाती है.

पीक डिमांड में बड़ी उछाल
दिल्ली में बिजली की मांग का पैटर्न अन्य राज्यों से बहुत अलग है. यहां पर घरेलू उपभोग अधिक होने व मौसम की चरम स्थितियों (गर्मी/सर्दी) के कारण पीक डिमांड बड़ी चुनौती बन जाती है. वर्ष 2015-16 में जहां अधिकतम मांग 5,846 मेगावाट थी, वहीं 2025-26 में ये डिमांड बढ़कर 8,442 मेगावाट तक पहुंच गई.

बिजली आपूर्ति की खरीद पर निर्भरता
राजधानी दिल्ली अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहरी स्रोतों पर काफी हद तक निर्भर है. वित्त वर्ष 2024-25 में कुल बिजली खरीद 43,534.52 मिलियन यूनिट थी. इसमें से केवल 8.52% बिजली दिल्ली के अपने प्लांट से ली गई, जबकि 91.48% बिजली केंद्र और अन्य स्रोतों से खरीदी गई थी. ये आंकड़ा दर्शाता है कि दिल्ली उत्पादन की बजाय वितरण व प्रबंधन पर अधिक निर्भर है.

उपभोक्ताओं की संख्या में हुआ बड़ा इजाफा
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में भी तेज वृद्धि दर्ज की गई है. वित्तीय वर्ष 2015-16 में 52.62 लाख उपभोक्ता थे. जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 73.61 लाख उपभोक्ता हो गए. यानी इस अवधि में 20.99 लाख नए उपभोक्ता जुड़े.

लाइन लॉस में काफी गिरावट
ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक AT&C (Aggregate Technical & Commercial) लॉस में कमी है. वर्ष 2002 में लाइन लॉस से 52% नुकसान हुआ था. वित्तीय वर्ष 2024-25: केवल 5.90% नुकसान दर्ज किया गया. ये सुधार बिजली वितरण कंपनियों के बेहतर प्रबंधन, तकनीकी उन्नयन व निगरानी व्यवस्था को दर्शाता है.

सोलर ऊर्जा को बड़ा प्रोत्साहन
दिल्ली सरकार अक्षय ऊर्जा, खासकर सोलर सेक्टर में तेजी से काम कर रही है. दिल्ली सोलर पॉलिसी 2023 में संशोधन (10 जुलाई 2025) के बाद सब्सिडी बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट (अधिकतम 30,000 रुपये) कर दी गई है. यह राशि सीधे उपभोक्ताओं को दी जा रही है. जनवरी 2026 तक कुल 21,915 सोलर इंस्टॉलेशन हुए, जिसकी कुल क्षमता 425 मेगावाट है. दिल्ली में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी बढ़ी है. कुल क्षमता 509 मेगावाट है. सोलर से 425 मेगावाट और वेस्ट-टू-एनर्जी से 84 मेगावाट है. ये राजधानी दिल्ली के ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ते कदम को दर्शाता है.

अंडरग्राउंड हो रहे बिजली के केबल
ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए शालीमार बाग में ओवरहेड बिजली नेटवर्क को अंडरग्राउंड में बदलने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. इसका उद्देश्य सुरक्षित बिजली आपूर्ति, तकनीकी नुकसान में कमी, शहर की सुंदरता में सुधार है. ये मॉडल भविष्य में पूरे शहर में लागू किया जा सकता है. इससे बिजली के तारों के जाल से लोगों को राहत मिल जाएगी.

ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियां भी कम नहीं
• पीक डिमांड का दबाव – गर्मियों में रिकॉर्ड बिजली मांग
• बाहरी स्रोतों पर निर्भरता – 90% से आधी बिजली बाहर से
• शहरी लोड डेंसिटी – घनी आबादी के कारण नेटवर्क पर दबाव
• इलेक्ट्रिक व्हीकल व डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर से भविष्य में मांग बढ़ने की आशंका.

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