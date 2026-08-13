दिल्ली का द्वारका बनेगा वैश्विक निवेश का नया केंद्र: सेक्टर-23 में 1,000 करोड़ से अधिक की लागत से बनेगा 5-स्टार होटल
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने द्वारका को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है.
Published : August 13, 2026 at 6:07 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अगुवाई में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने द्वारका को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है. इसके तहत इस आवासीय सब-सिटी को देश-विदेश के निवेशकों के लिए एक प्रमुख आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. इस मास्टर प्लान के जरिए द्वारका न केवल दिल्ली की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी निवेशकों को आकर्षित करेगा.
दरअसल, डीडीए और 'जुनिपर होटल्स लिमिटेड' की सहायक कंपनी 'जुनिपर हॉस्पिटैलिटी एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड' के बीच द्वारका के सेक्टर-23 में एक अत्याधुनिक फाइव-स्टार होटल के विकास के लिए आधिकारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इस परियोजना से राजधानी के हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन क्षेत्र (Hospitality and Tourism Sector) को एक नया आयाम मिलेगा.
डीडीए के उपाध्यक्ष एन. सरवण कुमार के अनुसार, ''इस प्रोजेक्ट को लाइसेंस फीस के आधार पर किया जाएगा और साइट जल्द ही कंपनी को सौंप दी जाएगी. वहीं, निर्धारित योजना के अनुसार यह शानदार 5-स्टार होटल वर्ष 2030 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा.
हजारों करोड़ का निवेश और रोजगार के बंपर अवस
इस परियोजना के तहत द्वारका में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया जाएगा. सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इस होटल के निर्माण और संचालन से स्थानीय स्तर पर लगभग 800 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इसके अलावा, 55 वर्ष की लंबी लाइसेंस अवधि के दौरान इस प्रोजेक्ट से डीडीए को 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना है. यह डीडीए द्वारा पिछले एक साल में नीलाम की गई चार विशेष लाइसेंस-फीस परियोजनाओं में से एक है, और यह पहला ऐसा अवसर है जब डीडीए ने इस तरह के किसी लाइसेंस समझौते को औपचारिक रूप से अमलीजामा पहनाया है.
रणनीतिक रूप से बेहद खास है लोकेशन
यह नया फाइव-स्टार होटल ऐसे रणनीतिक स्थान पर बन रहा है, जो इसे पर्यटकों और व्यावसायिक यात्रियों (बिजनेस ट्रैवलर्स) के लिए बेहद खास बनाता है. यह होटल डीडीए के द्वारका गोल्फ कोर्स के ठीक सामने स्थित होगा, जिससे गोल्फ प्रेमियों और वहां आने वाले आगंतुकों की विशेष जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा. इसके साथ ही, यह एशिया और भारत के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर 'यशभूमि' और द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बेहद करीब है. इतना ही नहीं, यह होटल उस प्रस्तावित 'डिप्लोमैटिक एन्क्लेव' के ठीक सामने बनने वाली पहली आतिथ्य सुविधाओं में से एक होगा, जिससे विदेशी मेहमानों और राजनयिकों को विश्व स्तरीय आवास सुविधा मिल सकेगी.
आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
हाल ही में उपराज्यपाल ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की थी, जिसमें द्वारका को एक प्रमुख आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में तेजी से विकसित करने पर चर्चा हुई थी. डीडीए का यह कदम उसी दिशा में एक ठोस पहल है. इस होटल के आने से दिल्ली-एनसीआर में फाइव-स्टार कमरों की उपलब्धता और मजबूत होगी. डीडीए का मुख्य उद्देश्य द्वारका को एक स्वच्छ, रोजगार पैदा करने वाला और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनाना है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिल सके.
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