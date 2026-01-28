ETV Bharat / state

ई–मेल से बम धमकी पर द्वारका कोर्ट खाली, जांच के बाद अलर्ट निकला फर्जी

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के द्वारका कोर्ट परिसर में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब अदालत को ई–मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली. सूचना मिलते ही पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं. एहतियातन पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स को खाली कराया गया. हालांकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसी को जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु न मिलने पर इस धमकी को झूठा (होएक्स) घोषित कर दिया गया.

जानकारी के मुताबिक धमकी भरा ई–मेल सुबह करीब 9:30 बजे प्राप्त हुआ. इसके बाद बम की सूचना तेजी से कोर्ट परिसर में फैल गई. इससे अपराध अफ्रीका माहौल रहा. इसकी सूचना पुलिस को मिली. संदेश मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंच गए. अदालत परिसर के अंदर व आसपास के क्षेत्रों की बारीकी से तलाशी ली गई. कई घंटों तक चली जांच के बाद जब कहीं कोई विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री नहीं मिली. इसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली और खतरे को फर्जी करार दिया.

पुलिस के मुताबिक सुरक्षा के मद्देनज़र सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किया गया है. पूरे परिसर की सघन जांच की गई, लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है. फिलहाल ई–मेल भेजने वाले की पहचान करने के लिए साइबर टीम जांच में जुटी है. इस पूरी जांच के दौरान कोर्ट परिषद का काम प्रभावित रहा. कोट परिसर को बम से उड़ने की धमकी की चर्चा सुबह से ही बनी रही. पुलिस की जांच पूरी होने के बाद कोर्ट का काम सुचारू हो पाया. इस झूठी धमकी के कारण काम प्रभावित होने से सैकड़ो लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा.