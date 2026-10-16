दिल्ली में बंगाली संस्कृति की झलक, चितरंजन पार्क में मां दुर्गा के स्वागत को उमड़े श्रद्धालु
चितरंजन पार्क के दुर्गा पूजा पंडाल में मां दुर्गा के नेत्र खोले गए और पूजा-अर्चना की शुरुआत हुई.
Published : October 16, 2026 at 12:46 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के मिनी बंगाल के नाम से मशहूर चितरंजन पार्क में दुर्गा पूजा का उत्साह छाने लगा है. महाषष्ठी के अवसर पर शुक्रवार को बी-ब्लॉक स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में मां दुर्गा के नेत्र खोले गए और पूजा-अर्चना की शुरुआत हुई. ढोल-नगाड़ों की गूंज और भक्तिमय माहौल के बीच मां के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालु पंडाल पहुंचने लगे. इस बार रवींद्रनाथ टैगोर के कोलकाता स्थित घर की तर्ज पर तैयार किया गया भव्य पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. बंगाली समुदाय के लिए दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मां के मायके लौटने की खुशी में मनाया जाने वाला खास उत्सव है.
महाषष्ठी पर खुले मां दुर्गा के नेत्र, शुरू हुई पूजा-अर्चना
चितरंजन पार्क के बी-ब्लॉक में दुर्गा पूजा के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं. महाषष्ठी के अवसर पर मां दुर्गा की प्रतिमा के नेत्र खोले जाने के साथ ही पूजा का सिलसिला शुरू हो गया. पंडाल में ढोल-नगाड़ों के बीच धार्मिक अनुष्ठान किए गए. श्रद्धालुओं के मुताबिक, दुर्गा पूजा के इन पांच दिनों का बंगाली समुदाय को पूरे साल इंतजार रहता है. सुबह से लेकर शाम की आरती तक भक्त पूजा पंडाल में पहुंचकर मां के दर्शन करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.
बी-ब्लॉक के पंडाल में पहुंचे देवनाथ ने बताया कि दुर्गा पूजा बंगाली समुदाय के लिए साल का सबसे खास उत्सव है. पूरे पांच दिनों तक मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की जाती है. उन्होंने कहा कि मां के नेत्र खुलने और पूजा शुरू होने के साथ ही उत्सव का माहौल बन गया है. आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.
‘मां अपने मायके आती हैं, इसलिए हम मनाते हैं उत्सव’
पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचीं संगीता ने बताया कि बंगाली परंपरा में मां दुर्गा को परिवार की बेटी के रूप में देखा जाता है, जो अपने मायके आती हैं. यही वजह है कि उनके आगमन को पूरे उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है. उन्होंने बताया कि इस बार चितरंजन पार्क में कई आकर्षक पूजा पंडाल तैयार किए गए हैं. बी-ब्लॉक का पंडाल रवींद्रनाथ टैगोर के कोलकाता स्थित घर की तर्ज पर बनाया गया है, जो बेहद खूबसूरत लग रहा है. श्रद्धालु राया ने भी मां के दरबार में पहुंचकर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि चितरंजन पार्क में दुर्गा पूजा का आयोजन अपनी खास परंपरा और बंगाली रीति-रिवाजों के लिए प्रसिद्ध है. मां दुर्गा के आगमन का इंतजार पूरे साल रहता है और अब उनके पंडाल में विराजमान होने के साथ ही उत्सव की शुरुआत हो गई है.
पहली बार पहुंचे श्रद्धालु भी पंडाल की भव्यता से प्रभावित
चितरंजन पार्क में पहली बार दुर्गा पूजा देखने पहुंचे अतुल ने कहा कि दिल्ली में इस तरह का आयोजन देखना उनके लिए खास अनुभव है. रवींद्रनाथ टैगोर के घर की थीम पर तैयार पंडाल उन्हें बेहद आकर्षक लगा. उन्होंने बताया कि मां दुर्गा के दर्शन और पंडाल की सजावट ने उन्हें काफी प्रभावित किया है. चितरंजन पार्क के बी-ब्लॉक में तैयार भव्य पंडाल श्रद्धालुओं के साथ-साथ बंगाली संस्कृति और कला में रुचि रखने वाले लोगों को भी आकर्षित कर रहा है. आयोजकों की तैयारियों और पूजा-अर्चना के बीच यहां उत्सव का माहौल बना हुआ है. दुर्गा पूजा का यह आयोजन 20 अक्टूबर को महादशमी के अवसर तक चलेगा. इन पांच दिनों में पूजा-अर्चना, आरती और मां दुर्गा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है.
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