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दिल्ली में बंगाली संस्कृति की झलक, चितरंजन पार्क में मां दुर्गा के स्वागत को उमड़े श्रद्धालु

चितरंजन पार्क का दुर्गा पूजा पंडाल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के मिनी बंगाल के नाम से मशहूर चितरंजन पार्क में दुर्गा पूजा का उत्साह छाने लगा है. महाषष्ठी के अवसर पर शुक्रवार को बी-ब्लॉक स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में मां दुर्गा के नेत्र खोले गए और पूजा-अर्चना की शुरुआत हुई. ढोल-नगाड़ों की गूंज और भक्तिमय माहौल के बीच मां के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालु पंडाल पहुंचने लगे. इस बार रवींद्रनाथ टैगोर के कोलकाता स्थित घर की तर्ज पर तैयार किया गया भव्य पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. बंगाली समुदाय के लिए दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मां के मायके लौटने की खुशी में मनाया जाने वाला खास उत्सव है.

महाषष्ठी पर खुले मां दुर्गा के नेत्र, शुरू हुई पूजा-अर्चना