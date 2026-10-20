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दिल्ली: यमुना में विसर्जन पर रोक, दिल्ली में 81 कृत्रिम तालाब तैयार; कल होगा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन

आस्था कुंज पार्क में विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब तैयार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब तैयार कर लिया गया है. तालाब में दिल्ली जल बोर्ड के 200 से 250 टैंकरों के जरिए पानी भरा जा रहा है. प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्रेन, लाइट और सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किया है. इस बार सप्तमी तिथि दो दिन होने के कारण कई पूजा पंडालों में स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन मंगलवार, 20 अक्टूबर के बजाय बुधवार, 21 अक्टूबर को किया जाएगा. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में बड़े पैमाने पर विसर्जन की व्यवस्था की है.

आस्था कुंज पार्क में 300 से अधिक प्रतिमाओं के विसर्जन की उम्मीद