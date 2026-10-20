दिल्ली: यमुना में विसर्जन पर रोक, दिल्ली में 81 कृत्रिम तालाब तैयार; कल होगा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन
दिल्ली के यमुना में मूर्ति विसर्जन पर प्रदूषण को देखते हुए रोक लगी हुई है, इसलिए आस्था कुंज पार्क में कृत्रिम तालाब बनकर तैयार हैं.
Published : October 20, 2026 at 3:31 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब तैयार कर लिया गया है. तालाब में दिल्ली जल बोर्ड के 200 से 250 टैंकरों के जरिए पानी भरा जा रहा है. प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्रेन, लाइट और सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किया है. इस बार सप्तमी तिथि दो दिन होने के कारण कई पूजा पंडालों में स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन मंगलवार, 20 अक्टूबर के बजाय बुधवार, 21 अक्टूबर को किया जाएगा. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में बड़े पैमाने पर विसर्जन की व्यवस्था की है.
आस्था कुंज पार्क में 300 से अधिक प्रतिमाओं के विसर्जन की उम्मीद
दिल्ली सरकार के इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल विभाग के अधिकारी लोकेश कौशिक ने बताया कि आस्था कुंज पार्क में पिछले साल 300 से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया था. इस बार भी 300 से अधिक प्रतिमाओं के विसर्जन की संभावना है. श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विभाग की ओर से दो क्रेन उपलब्ध कराई गई हैं. इनकी मदद से बड़ी प्रतिमाओं को विसर्जित किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि विसर्जन की प्रक्रिया देर रात तक चलने की संभावना को देखते हुए घाट पर रोशनी की व्यवस्था भी की गई है. दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों से सुबह से ही तालाब में पानी भरने का काम जारी है. मौके पर दिल्ली पुलिस के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे.
दिल्ली में बनाए गए 80 से 81 कृत्रिम तालाब
दुर्गा पूजा और आगामी त्योहारों के दौरान प्रतिमा विसर्जन के लिए दिल्ली में करीब 80 से 81 अस्थायी कृत्रिम तालाब तैयार किए गए हैं . इनमें से कई तालाब गणेश चतुर्थी के दौरान बनाए गए थे, जिन्हें साफ-सफाई के बाद दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए दोबारा तैयार किया गया है. यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से प्रतिमाओं का विसर्जन निर्धारित कृत्रिम तालाबों में करने की व्यवस्था की गई है.
प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यमुना में सीधे प्रतिमा विसर्जित करने के बजाय निर्धारित विसर्जन स्थलों का इस्तेमाल करें. इसके अलावा, पूजा सामग्री और खंडित मूर्तियों के सम्मानजनक निस्तारण के लिए विशेष विसर्जन पात्र भी लगाए गए हैं. प्रशासन का जोर इस बात पर है कि श्रद्धालु धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोग करें.
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