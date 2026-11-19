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DTC के बेड़े में शामिल होंगी 100 नई इलेक्ट्रिक बसें, 7088 होगी कुल संख्या, दिल्ली से हापुड़ का सफर होगा आसान

डीटीसी के बेड़े में 10 नई ई-बसें होंगी शामिल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने व प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार 100 नई इलेक्ट्रिक बसें डीटीसी के बेड़े में शामिल करने जा रही है. इन बसों के शामिल होने के बाद राजधानी में कुल बसों की संख्या बढ़कर करीब 7088 हो जाएगी. इनमें 5338 इलेक्ट्रिक व 1750 सीएनजी बसें शामिल होंगी. इसके साथ ही दिल्ली देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़े वाले शहर के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत करेगी.

नई बसों के अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ तक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की भी तैयारी की है. इसके तहत आनंद विहार आईएसबीटी से हापुड़ बस स्टेशन के बीच 12 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. इससे दिल्ली, गाजियाबाद और हापुड़ के बीच रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन का एक नया विकल्प मिलेगा.