DTC के बेड़े में शामिल होंगी 100 नई इलेक्ट्रिक बसें, 7088 होगी कुल संख्या, दिल्ली से हापुड़ का सफर होगा आसान
दिल्ली सरकार 100 नई इलेक्ट्रिक बसें डीटीसी के बेड़े में शामिल करने जा रही है. इससे कुल बसों की संख्या बढ़कर करीब 7088 हो जाएगी.
Published : November 19, 2026 at 8:53 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने व प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार 100 नई इलेक्ट्रिक बसें डीटीसी के बेड़े में शामिल करने जा रही है. इन बसों के शामिल होने के बाद राजधानी में कुल बसों की संख्या बढ़कर करीब 7088 हो जाएगी. इनमें 5338 इलेक्ट्रिक व 1750 सीएनजी बसें शामिल होंगी. इसके साथ ही दिल्ली देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़े वाले शहर के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत करेगी.
नई बसों के अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ तक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की भी तैयारी की है. इसके तहत आनंद विहार आईएसबीटी से हापुड़ बस स्टेशन के बीच 12 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. इससे दिल्ली, गाजियाबाद और हापुड़ के बीच रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन का एक नया विकल्प मिलेगा.
दिल्ली सरकार के मुताबिक नई 100 इलेक्ट्रिक बसों में 50 बसें नौ मीटर और 50 बसें 12 मीटर लंबाई की होंगी. ये सभी लो-फ्लोर और वातानुकूलित बसें होंगी. इनमें यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. इसके अतिरिक्त दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाएंगे. सरकार का कहना है कि इन बसों के संचालन से यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक व बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक व पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है. 100 नई इलेक्ट्रिक बसों का बेड़े में शामिल होना स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. सरकार का उद्देश्य यात्रियों को भरोसेमंद, सुरक्षित व सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराने के साथ वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है.
2028-29 तक 14 हजार बसें करने का लक्ष्य
परिवहन मंत्री के मुताबिक दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन के बेड़े का चरणबद्ध तरीके से विस्तार कर रही है. वित्त वर्ष 2028-29 तक राजधानी में बसों की कुल संख्या बढ़ाकर करीब 14 हजार करने का लक्ष्य रखा गया है. इस विस्तार में इलेक्ट्रिक बसों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. इससे दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बसों की उपलब्धता बढ़ाने, सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी मजबूत करने व यात्रियों को बेहतर सेवा देने में मदद मिलेगी.
आनंद विहार से हापुड़ के बीच 12 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी
दिल्ली के भीतर बसों की संख्या बढ़ाने के साथ ही सरकार अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन को भी मजबूत करने की तैयारी में है. इसके तहत आनंद विहार आईएसबीटी से उत्तर प्रदेश के हापुड़ बस स्टेशन के बीच इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जाएगी. इस रूट पर डीटीसी की 12 पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसें संचालित होंगी. यह सेवा दिल्ली, गाजियाबाद व हापुड़ के बीच रोजाना आवाजाही करने वाले यात्रियों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों व अन्य यात्रियों के लिए उपयोगी होगी.
20 मिनट के अंतराल पर मिलेगी बस
प्रस्तावित समय-सारिणी के मुताबिक आनंद विहार आईएसबीटी से सुबह 5:15 बजे से 8:55 बजे तक और फिर सुबह 11:55 बजे से दोपहर 3:35 बजे तक बसें चलेंगी. दोनों समयावधियों में बसों के बीच 20 मिनट का अंतराल रहेगा. वहीं, हापुड़ से वापसी के लिए सुबह 8:05 बजे से 11:45 बजे तक और फिर दोपहर 2:45 बजे से शाम 6:25 बजे तक बसें उपलब्ध रहेंगी. वापसी के दौरान भी बसों का संचालन 20 मिनट के अंतराल पर होगा.
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इन प्रमुख स्थानों से होकर गुजरेगी बस
आनंद विहार आईएसबीटी से शुरू होकर यह बस सेवा यूपी बॉर्डर, डाबर, मोहन नगर, न्यू बस स्टैंड गाजियाबाद, पुराना गाजियाबाद बस स्टैंड, हापुड़ चुंगी, आईएमएस कॉलेज गाजियाबाद (डासना), मसूरी, छिजारसी, कुलीच नगर, पिलखुवा और निजामपुर होते हुए हापुड़ बस स्टेशन पहुंचेगी.परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि डीटीसी की अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का विस्तार दिल्ली की सीमाओं से बाहर भी यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. आनंद विहार-हापुड़ सेवा से रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष लाभ होगा. मौजूदा संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए अंतरराज्यीय मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने से पर्यावरण के अनुकूल व सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था विकसित की जा सकेगी.
दिल्ली सरकार का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण, इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार व यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है. नई इलेक्ट्रिक बसों और अंतरराज्यीय बस सेवा के जरिए राजधानी में सार्वजनिक परिवहन का दायरा बढ़ाने के साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जाएगा.
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