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DTC बसों में महिलाओं के फ्री सफर पर आया नया नियम, इस दिन से 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' होगा अनिवार्य

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार की ओर से महिलाओं को बसों में मिलने वाली मुफ्त सफर की सुविधा को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण व बड़ा फैसला लिया गया है. DTC के संचालन विभाग ने आज एक आधिकारिक सर्कुलर जारी कर महिला यात्रियों को सूचित किया है कि आगामी 1 अगस्त 2026 से बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का होना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया जाएगा.

सरकार अब वर्तमान में दिए जाने वाले पुराने पिंक टिकट को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की तैयारी कर चुकी है. अधिकारियों के मुताबिक अभी तक दिल्ली में 14 लाख 93 हजार से अधिक महिलाओं ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवा लिया है.

डीटीसी के डिप्टी चीफ जनरल मैनेजर अमन देव छिकारा ने बताया कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इसके संचालन के तरीके में बदलाव किया जा रहा है. आदेश के तहत नियमों को दो चरणों में स्पष्ट किया गया है. इस महीने के अंत तक यानी 31 जुलाई 2026 तक वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी. सभी बसों के कंडक्टर पहले की तरह ही योग्य महिला यात्रियों को कागजी पिंक टिकट जारी करते रहेंगे और महिलाएं इस टिकट के जरिए मुफ्त यात्रा कर सकेंगी.

दिल्ली में महिलाओं के लिए बस में फ्री सफर की सुविधा, 1 अगस्त से पिंक कार्ड होना जरूरी (ETV BHARAT)

1 अगस्त 2026 से मुफ्त पिंक टिकट केवल उन्हीं महिला यात्रियों को जारी किए जाएंगे, जिनके पास एक वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड मौजूद होगा. यात्रा के दौरान या बस में चढ़ते समय इस स्मार्ट कार्ड को टैप करना अनिवार्य होगा. जो महिलाएं कार्ड टैप करेंगी, केवल उन्हें ही मुफ्त सफर की सुविधा मिलती रहेगी.

कार्ड न होने पर देना होगा पूरा किराया

दिल्ली सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 1 अगस्त 2026 से यदि कोई महिला यात्री बिना पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के यात्रा करती है, तो उसे मुफ्त टिकट नहीं दिया जाएगा. ऐसी स्थिति में महिला यात्रियों को सामान्य यात्रियों की तरह ही निर्धारित किराया देकर सामान्य टिकट खरीदना होगा. इसलिए, मुफ्त यात्रा का लाभ निर्बाध रूप से उठाने के लिए समय रहते कार्ड बनवाना जरूरी है.