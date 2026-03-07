ETV Bharat / state

दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 20 लाख से अधिक की इंसुलिन का स्टॉक किया जब्त, कई फर्में नियम तोड़ते पकड़ी गईं

इंसुलिन जैसी जीवन रक्षक दवाओं से जुड़े किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह (ETV Bharat)
Published : March 7, 2026 at 7:08 AM IST

नई दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने राजधानी के होलसेल दवा मार्केट में विशेष एनफोर्समेंट ड्राइव चलाया. इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और बेस्ट क्वालिटी की दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना था. विशेष रूप से इंसुलिन जैसी दवाएं, जिनके लिए सख्त कोल्ड चेन स्टोरेज और मेंटेनेंस को बनाए रखना जरूरी होता है.

इंस्पेक्शन के दौरान कुल छह होलसेल दवा फर्मों की बारीकी से जांच की गई, जिनमें से चार फर्में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स रूल्स, 1945 के कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती हुई पाई गईं. निरीक्षण में बड़ी मात्रा में इंसुलिन प्रिपरेशन, जिनमें ट्रेसिबा फ्लेक्सटच 100U/ml पेन, ग्लैरिटस 100U/ml कार्ट्रिज, ह्यूमलॉग मिक्स50 क्विकपेन 100U/ml, एपिड्रा सोलोस्टार 100U/ml और टूजियो सोलोस्टार 300U/ml शामिल हैं. कुछ सैंपल ऐसे लेबल के साथ पाई गई जिनपर इंस्टीट्यूशनल सप्लाई के लिए अंकित निशान मिटाए गए थे.

वैध खरीद रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कर पाईं दवा फर्म: संबंधित फर्में इन दवाओं के स्टॉक के लिए वैध खरीद रिकॉर्ड भी पूरी तरह प्रस्तुत नहीं कर पाईं. इसके अलावा दो फर्में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इंसुलिन की तैयार स्टॉक की स्टोरेज करती पाई गईं, जो तय स्टोरेज नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि इन दवाओं के लिए सख्त कोल्ड चेन मेंटेनेंस बनाए रखना अनिवार्य होता है. इस एनफोर्समेंट ड्राइव के दौरान कुल 20 लाख 6 हजार 24 रुपए कीमत की 2104 यूनिट इंसुलिन ज़ब्त की गईं.

दो फर्मों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले: ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की इस विशेष कार्रवाई पर दिल्ली सचिवालय में जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि लोगों के लिए सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है. हमारी सरकार दवा के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सख्त रेगुलेटरी निगरानी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. इंसुलिन जैसी जीवन रक्षक दवाओं से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इंस्पेक्शन के बाद दो फर्मों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स रूल्स, 1945 के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके साथ ही दवाओं के सैंपल एकत्र कर क्वालिटी टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए लैब में भेजे गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निर्धारित मानकों का पालन करते हैं या नहीं. दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और जीवन रक्षक दवाओं के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कानूनी प्रावधानों को सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

