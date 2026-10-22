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दिल्ली में दवाओं की बिक्री और निर्माण में भारी गड़बड़ी, ड्रग्स कंट्रोल विभाग की जांच में हुआ बड़ा खुलासा

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह की अध्‍यक्षता में दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की बैठक ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में दवाओं के निर्माण, भंडारण और खुदरा बिक्री से जुड़ी जगहों पर बड़े पैमाने पर अनियमिताओं का खुलासा हुआ है. दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोल विभाग द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट (वर्ष 2025-26) के अनुसार, शहर भर में की गई ताबड़तोड़ जांच के दौरान भारी गड़बड़ियां पाई गईं, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गिरोहों और लापरवाह कारोबारियों की कलई खुल गई है.

371 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जांच में 44 जगहों पर खामियां