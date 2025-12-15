ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने नकली दवाओं के खिलाफ छेड़ा अभियान, सिरप और सर्जिकल आइटम के लिए 204 सैंपल

ETV Bharat / state

ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने नकली दवाओं के खिलाफ छेड़ा अभियान
ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने नकली दवाओं के खिलाफ छेड़ा अभियान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 15, 2025 at 8:32 PM IST

नई दिल्ली: अवैध ड्रग्स कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज करते हुए दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने भागीरथ पैलेस में एक स्पेशल इंस्पेक्शन और एनफोर्समेंट ड्राइव चलाया. नकली और अवैध ड्रग्स कारोबार के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर की गई.

इस स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव के दौरान ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीमों ने इस इलाके में मौजूद थोक दवा विक्रेताओं की 27 ठिकानों पर छापेमारी कर सख्ती से जांच की, जिसमें 10 से ज़्यादा दवा फर्में ड्रग्स रूल्स के नियमों का उल्लंघन करती हुई पाई गईं, जिनके खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और रूल्स के कड़े प्रावधानों के अंतर्गत दोषी पाए गए फर्मों के खिलाफ आवश्यक जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. निर्धारित क्वालिटी और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इंस्पेक्शन के दौरान सिरप, दवाइयों, रूई और अन्य सर्जिकल सामान के लगभग 204 सैंपल एकत्र किए गए, जिनको आगे सैंपल टेस्ट और एनालिसिस के लिए भेजा गया है.

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह (फाइल फोटो)

दवाओं के थोक बाजार भगीरथ पैलेस में की गई छापेमारी
दिल्ली के भागीरथ पैलेस में चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान एक दुकान पर बिना वैध लाइसेंस के मेडिकल डिवाइस व सर्जिकल आइटम बेचने का दोषी पाए जाने पर केस दर्ज किया गया, जो मेडिकल डिवाइस रूल्स का साफ उल्लंघन करता पाया गया है. संबंधित फर्म के खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई की जा रही है.

इससे पहले एक अन्य छापेमारी अभियान में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साइबर सेल से मिली जानकारी के आधार पर ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की जॉइंट टीम ने सदर बाजार के तेलीवाड़ा में एक दवा ट्रेडिंग व्यापारिक प्रतिष्ठान पर देर रात छापा मारा. इस ऑपरेशन में एक दवा व्यापारी के पास से बड़ी मात्रा में नकली और मिलावटी दवाएं और एंटी-फंगल क्रीम की बड़ी खेप बरामद की गईं. छापेमारी के दौरान जांच में पाया गया कि यह जगह बिना वैध ड्रग लाइसेंस के संचालित हो रही थी और इसका इंचार्ज व्यक्ति कोई भी खरीद या बिक्री का वैध रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका. फिजिकल वेरिफिकेशन में बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बड़ी मात्रा में नकली ब्रांडेड टॉपिकल फॉर्मुलेशन्स के बड़े स्टॉक भी मिले.

नकली दवाओं के खिलाफ जारी रहेगी सघन कार्रवाई

स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली सचिवालय में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक की शुरुआती जांच में पता चला कि जब्त की गई नकली दवाओं की आपूर्ति आस-पास के राज्यों और पड़ोसी देशों तक में सप्लाई की जा रही थीं, जिसे देखते हुए संबंधित पड़ोसी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट्स को इस गड़बड़ी के बारे में औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है, ताकि आवश्यक सतर्कता एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने कहा कि नकली, अवैध और गैर-कानूनी तरीके से बेची जाने वाली दवाओं और मेडिकल उपकरणों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए शहर भर में ऐसे सघन अभियान जारी रहेंगे. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के लिए सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जिनसे किसी भी हालात में समझौता नहीं किया जा सकता है.

मिलावटी और अवैध रूप से बेची जा रही दवाओं और मेडिकल डिवाइस के प्रति हमारी ज़ीरो टॉलरेंस नीति है.

सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रवर्तन अभियान और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूरे दिल्ली में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

