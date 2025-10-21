ETV Bharat / state

दिवाली की रात दिल्ली में आग लगने की 269 कॉल आए, सड़कों पर तैनात रहे हजारों पुलिसकर्मी

दिल्ली में आग लगने की 170 से अधिक कॉल ( ETV Bharat )