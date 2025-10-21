दिवाली की रात दिल्ली में आग लगने की 269 कॉल आए, सड़कों पर तैनात रहे हजारों पुलिसकर्मी
ज्यादातर कॉल पटाखों और दीयों से लगी छोटी-मोटी आग से संबंधित थीं.
Published : October 21, 2025 at 7:12 AM IST|
Updated : October 21, 2025 at 8:49 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली अग्निशमन सेवा (Delhi Fire Services) को दिवाली की रात 269 आपातकालीन कॉल प्राप्त हुईं, एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया. हालांकि, किसी बड़ी दुर्घटना, जान-माल के नुकसान या गंभीर चोट की कोई घटना दर्ज नहीं हुई.
एक वरिष्ठ डीएफएस अधिकारी ने बताया कि त्योहार के दौरान विभाग पूरी तरह से हाई अलर्ट पर था, और शहर भर में सभी फायर स्टेशन और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को तैनात किया गया था. “हमें आधी रात तक कुल 269 कॉल मिलीं. सौभाग्य से कोई बड़ी घटना नहीं हुई,”
ज्यादातर कॉल पटाखों और दीयों से लगी छोटी-मोटी आग से संबंधित थीं. डीएफएस ने पहले ही अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी थीं और यह सुनिश्चित किया था कि सभी वाहन और अग्निशमन उपकरणों की जांच कर उन्हें तत्पर प्रतिक्रिया के लिए तैयार रखा जाए.
अधिकारी ने बताया कि त्योहार के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत योजना पहले से ही तैयार कर ली गई थी.
उन्होंने कहा, “दिल्ली अग्निशमन सेवा दिवाली के दौरान आग से संबंधित घटनाओं पर नियंत्रण पाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.” अधिकारी ने यह भी जोड़ा कि पिछले साल दिवाली की रात डीएफएस को 200 से अधिक कॉल मिली थीं.
नरेला में जूता फैक्ट्री में आग
इस बीच, एक अन्य घटना में, सोमवार शाम आउटर दिल्ली के नरेला स्थित एक जूता निर्माण फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. यह घटना नरेला DSIIDC औद्योगिक क्षेत्र में हुई.
अधिकारियों के अनुसार, आग बुझाने के लिए 16 दमकल गाड़ियाँ मौके पर भेजी गईं. आग से उठे घने धुएँ ने पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया.
इसके अलावा, नरेला के भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र, फेज़-2 में एक कार्डबोर्ड निर्माण फैक्ट्री में भी आग लगने की घटना सामने आई. दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, सूचना मिलते ही आग बुझाने का अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया.
फायर ऑफिसर एस.के. दूआ ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए सभी 26 दमकल गाड़ियाँ मौके पर भेजी गईं, जिससे आग पर नियंत्रण पाया जा सका.
उन्होंने कहा, “दिल्ली फायर सर्विस को भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र, फेज़-2, नरेला स्थित कार्डबोर्ड निर्माण फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी. वर्तमान में 26 दमकल गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं, आग पर नियंत्रण पा लिया गया है...”
Delhi: Police Commissioner Satish Golcha says, " wishing all delhi residents a very happy diwali" pic.twitter.com/ylepC237oe— IANS (@ians_india) October 20, 2025
हजारों पुलिसकर्मी मुस्तैदी से रहे तैनात
वहीं राजधानी की सुरक्षा में हजारों पुलिसकर्मी मुस्तैदी से तैनात रहे. सोमवार रात करीब 12 बजे पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा खुद सड़कों पर निकले और गीता कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी सहित कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात जवानों से मुलाकात कर उन्हें मिठाइयां दीं और दीपावली की शुभकामनाएं दीं.
इस मौके पर स्पेशल कमिश्नर मधुप तिवारी ने बताया कि दिवाली के अवसर पर दिल्ली पुलिस ने शहरभर में सुरक्षा के विशेष इंतज़ाम किए हैं. अधिकतर स्टाफ फील्ड में तैनात है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके. दिवाली की इस रात दिल्ली पुलिस की चौकसी और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि सुरक्षा के मोर्चे पर राजधानी पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है. पुलिस आयुक्त ने सभी कर्मियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका यह समर्पण ही दिल्ली पुलिस की पहचान है.
ये भी पढ़ें: