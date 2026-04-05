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दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने जारी किया EWS/DG/CWSN एडमिशन के लिए नियम जारी, जानिए 2026-27 कै पूरा शेड्यूल और नियम

नई दिल्ली: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए EWS/DG/CWSN श्रेणी के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर सर्कुलर जारी किया है. इस बार विभाग ने ड्रॉ ऑफ लॉट्स से लेकर दस्तावेज सत्यापन, अपील और अंतिम दाखिले तक की पूरी प्रक्रिया को समयसीमा के साथ तय किया है, जिससे अभिभावकों और छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. यदि पहली सूची के बाद सीटें खाली रह जाती हैं तो दूसरा कंप्यूटरीकृत ड्रॉ ऑफ लॉट्स आयोजित किया जाएगा. इसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी.

ऑनलाइन आवेदन और ड्रॉ ऑफ लॉट्स

EWS/DG/CWSN श्रेणी के तहत ऑनलाइन आवेदन 21 फरवरी 2026 से शुरू होकर 23 मार्च 2026 तक था. 6 अप्रैल 2026 को पहला कंप्यूटरीकृत ड्रॉ ऑफ लॉट्स आयोजित होगा, जिसमें चयनित छात्रों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी. इस संदेश में दस्तावेज सत्यापन की जगह और समय की जानकारी भी दी जाएगी.



दस्तावेज सत्यापन और एडमिशन शेड्यूल:

दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 9 अप्रैल से 22 अप्रैल 2026 तक चलेगी, जिसे 29 जोनल टीमों द्वारा जिला स्तर पर पूरा किया जाएगा. यह टीमें संबंधित जिला उप-शिक्षा निदेशक (DDE) के अधीन काम करेंगी. जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ों में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, उन्हें “डेफिसिएंसी मेमो” जारी किया जाएगा और 2 मई 2026 तक जरूरी दस्तावेज जमा करने का मौका दिया जाएगा. वहीं, जो उम्मीदवार निर्धारित समय पर सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उन्हें 23 अप्रैल से 28 अप्रैल 2026 के बीच अंतिम अवसर दिया जाएगा.



अंतिम आदेश, अपील प्रक्रिया और दाखिले के नियम:

दस्तावेज सत्यापन के बाद DDE द्वारा 4 मई से 6 मई 2026 के बीच अंतिम आदेश जारी किया जाएगा. इसके बाद यदि कोई अभिभावक जोनल अथॉरिटी के निर्णय से असंतुष्ट होता है, तो वह 7 मई से 12 मई 2026 के बीच जिला एडमिशन मॉनिटरिंग कमेटी (DAMC) में अपील कर सकता है. DAMC इन अपीलों पर 13 मई से 16 मई 2026 के बीच अंतिम निर्णय सुनाएगी.