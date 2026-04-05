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दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने जारी किया EWS/DG/CWSN एडमिशन के लिए नियम जारी, जानिए 2026-27 कै पूरा शेड्यूल और नियम

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए EWS/DG/CWSN श्रेणी के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर सर्कुलर किया जारी

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने जारी किया EWS/DG/CWSN एडमिशन के लिए नियम जारी
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने जारी किया EWS/DG/CWSN एडमिशन के लिए नियम जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 5, 2026 at 11:07 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए EWS/DG/CWSN श्रेणी के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर सर्कुलर जारी किया है. इस बार विभाग ने ड्रॉ ऑफ लॉट्स से लेकर दस्तावेज सत्यापन, अपील और अंतिम दाखिले तक की पूरी प्रक्रिया को समयसीमा के साथ तय किया है, जिससे अभिभावकों और छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. यदि पहली सूची के बाद सीटें खाली रह जाती हैं तो दूसरा कंप्यूटरीकृत ड्रॉ ऑफ लॉट्स आयोजित किया जाएगा. इसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी.

ऑनलाइन आवेदन और ड्रॉ ऑफ लॉट्स
EWS/DG/CWSN श्रेणी के तहत ऑनलाइन आवेदन 21 फरवरी 2026 से शुरू होकर 23 मार्च 2026 तक था. 6 अप्रैल 2026 को पहला कंप्यूटरीकृत ड्रॉ ऑफ लॉट्स आयोजित होगा, जिसमें चयनित छात्रों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी. इस संदेश में दस्तावेज सत्यापन की जगह और समय की जानकारी भी दी जाएगी.

दस्तावेज सत्यापन और एडमिशन शेड्यूल:
दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 9 अप्रैल से 22 अप्रैल 2026 तक चलेगी, जिसे 29 जोनल टीमों द्वारा जिला स्तर पर पूरा किया जाएगा. यह टीमें संबंधित जिला उप-शिक्षा निदेशक (DDE) के अधीन काम करेंगी. जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ों में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, उन्हें “डेफिसिएंसी मेमो” जारी किया जाएगा और 2 मई 2026 तक जरूरी दस्तावेज जमा करने का मौका दिया जाएगा. वहीं, जो उम्मीदवार निर्धारित समय पर सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उन्हें 23 अप्रैल से 28 अप्रैल 2026 के बीच अंतिम अवसर दिया जाएगा.

अंतिम आदेश, अपील प्रक्रिया और दाखिले के नियम:
दस्तावेज सत्यापन के बाद DDE द्वारा 4 मई से 6 मई 2026 के बीच अंतिम आदेश जारी किया जाएगा. इसके बाद यदि कोई अभिभावक जोनल अथॉरिटी के निर्णय से असंतुष्ट होता है, तो वह 7 मई से 12 मई 2026 के बीच जिला एडमिशन मॉनिटरिंग कमेटी (DAMC) में अपील कर सकता है. DAMC इन अपीलों पर 13 मई से 16 मई 2026 के बीच अंतिम निर्णय सुनाएगी.

स्कूल चयनित छात्रों से दोबारा दस्तावेज नहीं मांग सकता

जिन छात्रों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे, उन्हें 9 अप्रैल से 20 मई 2026 के बीच अपने आवंटित स्कूलों में दाखिला लेना अनिवार्य होगा. सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जोनल अथॉरिटी या DAMC द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और स्कूल चयनित छात्रों से दोबारा किसी प्रकार की जांच या दस्तावेज नहीं मांग सकते.

जरूरी दस्तावेज़ों की सूची:
एडमिशन के लिए अभ्यर्थियों को जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (5 लाख रुपए से कम)/BPL/AAY राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC), OBC के लिए नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण (राशन कार्ड/डोमिसाइल/वोटर ID/बिल/पासपोर्ट), दिव्यांगता प्रमाण पत्र (CWSN के लिए) और अन्य संबंधित कानूनी दस्तावेज जमा होंगे.

वेरिफिकेशन प्रक्रिया में सख्ती:
सभी दस्तावेज़ों की जांच ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर की जाएगी. यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो “डेफिसिएंसी मेमो” जारी किया जाएगा और उम्मीदवार को सुधार का अवसर दिया जाएगा.

जोनल टीम और निगरानी व्यवस्था:
दस्तावेज सत्यापन के लिए 29 जोनल टीमें बनाई गई हैं, जो जिला उप-शिक्षा निदेशक (DDE) के अधीन काम करेंगी. इन टीमों में प्रशासनिक अधिकारी और डेटा एंट्री ऑपरेटर शामिल होंगे. यदि कोई स्कूल RTE Act 2009 और DSEAR Act 1973 के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.


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