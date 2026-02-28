ETV Bharat / state

मेट्रो और RRTS स्टेशनों के पास अब चमकेगी किस्मत, ऊंची इमारतों के निर्माण का रास्ता साफ

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति में बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है.

ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति में बड़े बदलाव
ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति में बड़े बदलाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 28, 2026 at 8:18 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में मेट्रो और आरआरटीएस (RRTS) स्टेशनों के पास रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति में बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है. इस नए फैसले के बाद अब स्टेशन परिसर के आसपास रहने वाले लोग न केवल अपनी इमारतों की ऊंचाई बढ़ा सकेंगे, बल्कि वहां व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन भी कर पाएंगे. उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन संशोधनों पर मुहर लगा दी गई है.

अनधिकृत कॉलोनियों को भी मिलेगा लाभ

इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है. पहले जो लाभ केवल चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित थे, वे अब लैंड पूलिंग क्षेत्रों, कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्रों और यहां तक कि अनधिकृत कॉलोनियों पर भी लागू होंगे. हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि प्लॉट का आकार कम से कम 2,000 वर्ग मीटर होना चाहिए और वह मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर के दायरे में स्थित होना चाहिए.

उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक
उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक (ETV Bharat)

फ्लोर एरिया रेश्यो में भारी बढ़ोतरी: अब 300 की जगह 500 की अनुमति

नियमों में बदलाव के बाद, फ्लोर एरिया रेशियो को 300 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब निर्माण के लिए पहले से कहीं अधिक स्थान उपलब्ध होगा. मास्टर प्लान 2021 के तहत इन संशोधनों का उद्देश्य दिल्ली में वर्टिकल ग्रोथ यानी ऊंची इमारतों के निर्माण को बढ़ावा देना है. अधिकारियों के मुताबिक, इससे शहर में उपलब्ध जमीन का बेहतर उपयोग हो सकेगा और आवास की कमी को दूर किया जा सकेगा.

RRTS स्टेशनों के पास अब चमकेगी किस्मत
RRTS स्टेशनों के पास अब चमकेगी किस्मत (ETV Bharat)

आवासीय और व्यावसायिक उपयोग का नया गणित

सरकार ने किफायती आवास पर विशेष जोर दिया है. नई नीति के तहत कुल निर्माण का कम से कम 65 फीसद हिस्सा 100 वर्ग मीटर से कम आकार के आवासीय घरों के लिए सुरक्षित रखना होगा. इसमें गेस्ट हाउस और स्टूडियो अपार्टमेंट भी शामिल हो सकते हैं. कम से कम 10 फीसद हिस्से का उपयोग दुकानों, छोटे व्यवसायों और सामुदायिक सुविधाओं के लिए करना अनिवार्य होगा. शेष 25 फीसद हिस्से का उपयोग बड़े घरों (100 वर्ग मीटर से अधिक), कार्यालयों या अन्य वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है.

दिल्ली विकास प्राधिकरण
दिल्ली विकास प्राधिकरण (ETV Bharat)

इस नीति का मुख्य विजन निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना है. नए नियमों के तहत टीओडी प्रोजेक्ट्स और मेट्रो स्टेशनों के बीच एक्सक्लूसिव अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी (भूमिगत संपर्क) की अनुमति दी जाएगी. इससे लोग बिना सड़क पर आए सीधे स्टेशन तक पहुंच सकेंगे. केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नवंबर 2025 में ही इस ढांचे की रूपरेखा पेश की थी, जिसका उद्देश्य दिल्ली में भीड़भाड़ को कम करना और प्रदूषण पर लगाम लगाना है.

डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, न्यूनतम प्लॉट की आवश्यकता को 10,000 वर्ग मीटर से घटाकर 2,000 वर्ग मीटर कर दिया है. ताकि छोटे डेवलपर्स और स्थानीय लोग भी इस योजना का हिस्सा बन सकें. इससे दिल्ली के शहरी परिदृश्य में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा और लोगों को उनके काम की जगह के पास ही रहने की सुविधा मिलेगी.

क्या हुआ एक नजर में

  • मेट्रो/RRTS के 500 मीटर दायरे वाले प्लॉट को 'TOD प्लॉट' का दर्जा.
  • न्यूनतम प्लॉट साइज 10,000 से घटाकर 2,000 वर्ग मीटर किया गया.
  • किफायती घरों के लिए 65 फीसद जगह आरक्षित.
  • स्टेशनों के साथ भूमिगत कनेक्टिविटी की विशेष सुविधा.

