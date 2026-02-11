ETV Bharat / state

'एक साल में दिल्ली का सत्यानाश'; BJP सरकार पर अरविंद केजरीवाल का तीखा हमला

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराध और लगातार सामने आ रही हादसों की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है. आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा की चार इंजन सरकार की लापरवाही के कारण दिल्ली में कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचा दोनों चरमरा गया है. उन्होंने कहा कि महज एक साल में ही भाजपा ने पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है और सरकार को जनता की जान की कोई परवाह नहीं है.

केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर भाजपा सरकार को घेरते हुए लिखा कि राजधानी में मासूम लोगों की जान जा रही है, लेकिन सरकार मौन है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कितनी और मौतों के बाद सरकार जागेगी? केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हत्या और नालों-गड्ढों में गिरकर हो रही मौतों के मामलों में जिम्मेदार एजेंसियां निष्क्रिय बनी हुई हैं.

BJP सरकार पर अरविंद केजरीवाल का तीखा हमला (केजरीवाल एक्स हैंडल)

नाले और गड्ढों को लेकर LG और DDA पर निशाना

“आप” के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी भाजपा और उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और अन्य एजेंसियों के अधीन कई नाले खुले पड़े हैं, जिनमें गिरकर लोगों की जान जा रही है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक समय उपराज्यपाल खुद को दिल्ली का ‘लोकल गार्जियन’ बताते थे और तत्कालीन “आप” सरकार की कमियां गिनाने में आगे रहते थे. लेकिन अब जब दिल्ली में एमसीडी, डीडीए, दिल्ली सरकार और केंद्र सभी जगह भाजपा की सरकार है तो जवाबदेही से बचा जा रहा है.