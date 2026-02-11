'एक साल में दिल्ली का सत्यानाश'; BJP सरकार पर अरविंद केजरीवाल का तीखा हमला

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 11, 2026 at 1:57 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराध और लगातार सामने आ रही हादसों की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है. आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा की चार इंजन सरकार की लापरवाही के कारण दिल्ली में कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचा दोनों चरमरा गया है. उन्होंने कहा कि महज एक साल में ही भाजपा ने पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है और सरकार को जनता की जान की कोई परवाह नहीं है.

केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर भाजपा सरकार को घेरते हुए लिखा कि राजधानी में मासूम लोगों की जान जा रही है, लेकिन सरकार मौन है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कितनी और मौतों के बाद सरकार जागेगी? केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हत्या और नालों-गड्ढों में गिरकर हो रही मौतों के मामलों में जिम्मेदार एजेंसियां निष्क्रिय बनी हुई हैं.

नाले और गड्ढों को लेकर LG और DDA पर निशाना

“आप” के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी भाजपा और उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और अन्य एजेंसियों के अधीन कई नाले खुले पड़े हैं, जिनमें गिरकर लोगों की जान जा रही है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक समय उपराज्यपाल खुद को दिल्ली का ‘लोकल गार्जियन’ बताते थे और तत्कालीन “आप” सरकार की कमियां गिनाने में आगे रहते थे. लेकिन अब जब दिल्ली में एमसीडी, डीडीए, दिल्ली सरकार और केंद्र सभी जगह भाजपा की सरकार है तो जवाबदेही से बचा जा रहा है.

जिम्मेदारी से बच नहीं सकती भाजपा

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहले हादसों के बाद एजेंसियां एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालती थीं, लेकिन अब सभी प्रमुख संस्थाएं भाजपा के अधीन हैं. ऐसे में किसी भी गड्ढे, खुले नाले, इमारत गिरने या हत्या की घटना की जिम्मेदारी भाजपा सरकार से नहीं टाली जा सकती. उन्होंने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में छह हत्याएं हुई हैं, जिनमें स्कूली छात्र भी शामिल हैं. सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि इतनी गंभीर घटनाओं के बावजूद न तो उपराज्यपाल, न मुख्यमंत्री और न ही केंद्रीय गृह मंत्री का कोई ठोस बयान सामने आया है.

दिल्ली में दो तस्वीरें:

सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर कहा कि आज दिल्ली में दो तस्वीरें नजर आ रही हैं. एक दिल्ली वह है जहां अपराध और हादसों से लोग दहशत में हैं और दूसरी वह जहां सरकार उत्सव और उद्घाटन में व्यस्त है. उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी परिवार का बच्चा ऐसी घटनाओं का शिकार हो जाए तो भी सरकार इसी तरह चुप रहेगी.

