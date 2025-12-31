ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में कोहरे ने थामी रफ्तार, 30 से ज्यादा ट्रेनें लेट, कई फ्लाइट्स कैंसिल

नई दिल्ली: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड व घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. साल के आखिरी दिन दृश्यता कम होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवाई व रेल यातायात पर बेहद बुरा असर पड़ा है. जहां एक ओर दर्जनों उड़ानों को रद्द करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर अलग-अलग राज्यों से दिल्ली आने वाली प्रमुख ट्रेनें 6 घंटे तक की देरी से चल रही हैं.

हजरत निजामुद्दीन स्टेशन: महाराष्ट्र व दक्षिण भारत की ट्रेनें प्रभावित

दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनें कोहरे के कारण लेट रहीं.

• महाकौशल एक्सप्रेस (12189): 3 घंटे 42 मिनट की देरी

• मुंबई-निजामुद्दीन (22221): 2 घंटे 15 मिनट लेट

• मराठवाड़ा संपर्क क्रांति (12753): 2 घंटे 05 मिनट लेट

• कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस: (18478) 1 घंटा 50 मिनट और (18477) 1 घंटा लेट

• गोवा संपर्क क्रांति (12449): 1 घंटा 23 मिनट लेट

• अन्य ट्रेनें: मंगला लक्षद्वीप, सचखंड सुपरफास्ट, गोल्डन टेंपल मेल और इंटरसिटी एक्सप्रेस भी 30 मिनट से लेकर 2.5 घंटे तक की देरी से पहुंचीं



आनंद विहार टर्मिनल पर आने वाली ट्रेनें प्रभावित:

पूर्वी भारत से आने वाली ट्रेनों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही. आनंद विहार स्टेशन पर यात्रियों को कड़ाके की ठंड में घंटों इंतजार करना पड़ा.

• गरीब रथ एक्सप्रेस (22405 - भागलपुर): 6 घंटे 08 मिनट लेट.

• वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति (12329): 5 घंटे 23 मिनट लेट.

• अगरतला तेजस राजधानी (20501): 4 घंटे 10 मिनट लेट.

• जनसाधारण एक्सप्रेस (13257): 3 घंटे 45 मिनट लेट.

• मू-आनंद विहार सुपरफास्ट (22539): 1 घंटा 22 मिनट और सत्याग्रह एक्सप्रेस 1 घंटा 06 मिनट लेट रही.



नई दिल्ली रेलवे स्टेशन: राजधानी व शताब्दी भी हुईं 'पस्त'

देश की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में शुमार राजधानी व शताब्दी एक्सप्रेस भी कोहरे के सामने बेबस दिखीं.

• सियालदह राजधानी (12313): 5 घंटे 14 मिनट लेट.

• रांची गरीब रथ (12877): 5 घंटे 18 मिनट लेट.

• हावड़ा राजधानी (12301): 5 घंटे 05 मिनट लेट.

• भुवनेश्वर तेजस राजधानी (22823): 5 घंटे लेट.

• डिब्रूगढ़ राजधानी (12423): 4 घंटे 54 मिनट लेट.

• गीता जयंती एक्सप्रेस (11841): 4 घंटे 47 मिनट लेट.

• कानपुर शताब्दी (12033): 1 घंटा 44 मिनट लेट. इसके अलावा कर्नाटक सुपरफास्ट, मगध एक्सप्रेस, श्री शक्ति एसी सुपरफास्ट और झेलम एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी 1 से 4 घंटे की देरी से चल रही हैं.



हवाई यातायात ठप: कई शहरों की उड़ानें रद्द

घने कोहरे के कारण आईजीआई (IGI) एयरपोर्ट पर दृश्यता कम होने से विमानन कंपनियों को अपनी सेवाएं रोकनी पड़ीं. इंडिगो व एयर इंडिया सहित कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें कैंसिल कर दी हैं.