दिल्ली-NCR में कोहरे ने थामी रफ्तार, 30 से ज्यादा ट्रेनें लेट, कई फ्लाइट्स कैंसिल
ठंड के मौसम में ट्रेन-प्लेन की रफ्तार पूरी तरह से थम गई है. यात्री कृप्या घर से निकलने से पहले ट्रेन-फ्लाइट की जानकारी जरूर लें.
Published : December 31, 2025 at 10:26 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड व घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. साल के आखिरी दिन दृश्यता कम होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवाई व रेल यातायात पर बेहद बुरा असर पड़ा है. जहां एक ओर दर्जनों उड़ानों को रद्द करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर अलग-अलग राज्यों से दिल्ली आने वाली प्रमुख ट्रेनें 6 घंटे तक की देरी से चल रही हैं.
हजरत निजामुद्दीन स्टेशन: महाराष्ट्र व दक्षिण भारत की ट्रेनें प्रभावित
दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनें कोहरे के कारण लेट रहीं.
• महाकौशल एक्सप्रेस (12189): 3 घंटे 42 मिनट की देरी
• मुंबई-निजामुद्दीन (22221): 2 घंटे 15 मिनट लेट
• मराठवाड़ा संपर्क क्रांति (12753): 2 घंटे 05 मिनट लेट
• कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस: (18478) 1 घंटा 50 मिनट और (18477) 1 घंटा लेट
• गोवा संपर्क क्रांति (12449): 1 घंटा 23 मिनट लेट
• अन्य ट्रेनें: मंगला लक्षद्वीप, सचखंड सुपरफास्ट, गोल्डन टेंपल मेल और इंटरसिटी एक्सप्रेस भी 30 मिनट से लेकर 2.5 घंटे तक की देरी से पहुंचीं
आनंद विहार टर्मिनल पर आने वाली ट्रेनें प्रभावित:
पूर्वी भारत से आने वाली ट्रेनों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही. आनंद विहार स्टेशन पर यात्रियों को कड़ाके की ठंड में घंटों इंतजार करना पड़ा.
• गरीब रथ एक्सप्रेस (22405 - भागलपुर): 6 घंटे 08 मिनट लेट.
• वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति (12329): 5 घंटे 23 मिनट लेट.
• अगरतला तेजस राजधानी (20501): 4 घंटे 10 मिनट लेट.
• जनसाधारण एक्सप्रेस (13257): 3 घंटे 45 मिनट लेट.
• मू-आनंद विहार सुपरफास्ट (22539): 1 घंटा 22 मिनट और सत्याग्रह एक्सप्रेस 1 घंटा 06 मिनट लेट रही.
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन: राजधानी व शताब्दी भी हुईं 'पस्त'
देश की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में शुमार राजधानी व शताब्दी एक्सप्रेस भी कोहरे के सामने बेबस दिखीं.
• सियालदह राजधानी (12313): 5 घंटे 14 मिनट लेट.
• रांची गरीब रथ (12877): 5 घंटे 18 मिनट लेट.
• हावड़ा राजधानी (12301): 5 घंटे 05 मिनट लेट.
• भुवनेश्वर तेजस राजधानी (22823): 5 घंटे लेट.
• डिब्रूगढ़ राजधानी (12423): 4 घंटे 54 मिनट लेट.
• गीता जयंती एक्सप्रेस (11841): 4 घंटे 47 मिनट लेट.
• कानपुर शताब्दी (12033): 1 घंटा 44 मिनट लेट. इसके अलावा कर्नाटक सुपरफास्ट, मगध एक्सप्रेस, श्री शक्ति एसी सुपरफास्ट और झेलम एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी 1 से 4 घंटे की देरी से चल रही हैं.
हवाई यातायात ठप: कई शहरों की उड़ानें रद्द
घने कोहरे के कारण आईजीआई (IGI) एयरपोर्ट पर दृश्यता कम होने से विमानन कंपनियों को अपनी सेवाएं रोकनी पड़ीं. इंडिगो व एयर इंडिया सहित कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें कैंसिल कर दी हैं.
Passenger Advisory issued at 10:00 hrs.— Delhi Airport (@DelhiAirport) December 31, 2025
Please click on this link for real-time winter travel updates:https://t.co/Y0B6lhwIj4#DelhiAirport #PassengerAdvisory #DELAdvisory pic.twitter.com/lINoX57qbV
इंडिगो (IndiGo) की कई रद्द उड़ानें
दिल्ली से अमृतसर (6E 5103), नागपुर (6E 6820), चंडीगढ़, भुवनेश्वर और इंदौर जाने वाली उड़ानें पूरी तरह कैंसिल कर दी गई हैं.
Travel Advisory— IndiGo (@IndiGo6E) December 31, 2025
Fog continues to persist across Delhi and several airports in northern India. Visibility remains reduced and, as a result, flight movements are presently slower than normal, with some delays being experienced.
We will continue to manage operations under the…
एयर इंडिया (Air India) व अन्य फ्लाइट्स
एयर इंडिया की दिल्ली से बेंगलुरु और पुणे की उड़ानें रद्द रहीं. इसके अतिरिक्त अमृतसर, मंगलौर, मुंबई, वड़ोदरा, लखनऊ और अहमदाबाद जाने वाली दर्जनों फ्लाइट्स या तो कैंसिल हैं या घंटों की देरी से उड़ान भर रही हैं.
यात्रियों की बढ़ी मुसीबत
रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है. विशेषकर नए साल का जश्न मनाने बाहर जा रहे पर्यटकों और घर लौट रहे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. रेलवे व एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन या फ्लाइट का करंट स्टेटस जरूर चेक कर लें.
ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में प्रचंड ठंड और खतरनाक कोहरे का कहर, नए साल पर बारिश का अलर्ट, पढ़िए मौसम का हाल
ये भी पढ़ें- नए साल के जश्न से पहले अलर्ट पर राजधानी, वाहनों की हो रही चेकिंग, हुडदंगियों पर पैनी नजर