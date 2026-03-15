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हाईवे विवादित सांप्रदायिक स्लोगन मामला, यूपी में तीन आरोपी अरेस्ट, दून से जुड़ा कनेक्शन

गिरफ्तार होने के बाद इन आरोपियों का बयान तेजी से वायरल हो रहा है. सांप्रदायिक स्लोगन लिखने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद आरोपियों ने कहा उन्होंने जो किया उसका उन्हें कोई पछतावा नहीं है. उन्होंने कहा वे सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं. वे एक बार नहीं बल्कि कई बार जेल जा सकते हैं.

देहरादून: दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर लिख दिया सांप्रदायिक स्लोगन लिखने वाली 2 आरोपी युवतियों समेत 3 लोगों को सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपी देहरादून के रहने वाले हैं. इन तीनों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एक्शन लिया गया है. सभी आरोपी हिंदू रक्षा दल से जुड़े बताये जा रहे हैं.

बता दें 26 फरवरी को ये युवतियां अपने दोस्तों के साथ दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे से गुजर रहे थे. तभी इन्होंने हाईवे पर गाड़ी रोककर स्प्रे से विवादित सांप्रदायिक स्लोगन लिखे. इतना ही नहीं इन लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया. वीडियो में एक लाल रंग की कार दिखाई दी. कार का रजिस्ट्रेशन नंबर वीडियो में दिखा. जिसके आधार पर आरटीओ ऑफिस से इसकी जानकारी जुटाई गई. बाद में पता चला कि ये कार हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा की है.

हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने भी सांप्रदायिक स्लोगन लिखने की बात को स्वीकार था. तब उन्होंने कहा था संगठन और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है. जिसके कारण उन्होंने ऐसा लिखा. उन्होंने कहा कुछ लोग देश में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं. वे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं. उनके बयानों के बाद जमकर विवाद हुआ था.

मामले को बढ़ता देख बिहारीगढ़ थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. साथ ही मामले की जांच तेज की. जिसके बाद बीते शुक्रवार को पुलिस ने मामले में दो युवती और एक युवक को गिरफ्तार किया है. तीनों को जेल भेज दिया गया है.

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