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दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू, अब 6 घंटे का सफर सिर्फ 3 घंटे में; यात्रियों और ड्राइवरों में खुशी

दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे से न केवल यात्रा का समय कम हुआ है, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 15, 2026 at 4:05 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के गीता कॉलोनी क्षेत्र से गुजरने वाले बहुप्रतीक्षित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को आज से औपचारिक रूप से आम जनता के लिए खोल दिया गया है. यह वही स्थान है, जहां हाल ही में दिल्ली से मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया था. उद्घाटन के बाद अब इस एक्सप्रेसवे पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और लोगों को इसका सीधा लाभ मिलता नजर आ रहा है.

एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बेहद स्मूथ है और विभिन्न राज्यों से आने वाले वाहन इसका उपयोग कर रहे हैं. हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड नंबर की गाड़ियां लगातार इस मार्ग पर देखी जा रही हैं. खास बात यह है कि उत्तराखंड से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या में भी तेजी आई है, जो इस नई सुविधा का भरपूर लाभ उठा रहे हैं.

दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू (ETV Bharat)

यात्रियों और ड्राइवरों से बातचीत में सामने आया कि इस एक्सप्रेसवे ने सफर के समय में भारी कमी लाई है. सहारनपुर और देहरादून से आने वाले यात्रियों ने बताया कि पहले जहां उन्हें दिल्ली पहुंचने में 5 से 6 घंटे तक लग जाते थे, वहीं अब यह दूरी मात्र 3 घंटे में पूरी हो रही है. सड़क की गुणवत्ता और बेहतर कनेक्टिविटी के चलते यात्रा अब अधिक आरामदायक और सुरक्षित हो गई है.

एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि पहले लंबी दूरी तय करने में काफी समय और परेशानी होती थी, लेकिन अब एक्सप्रेसवे के चलते समय की बचत के साथ-साथ ईंधन की भी बचत हो रही है. वहीं टैक्सी चालकों ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब वे एक ही दिन में देहरादून का अप-डाउन कर सकते हैं, जिससे उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी.

ड्राइवर मोहम्मद अशरफ और खजूरी इलाके के अन्य वाहन चालकों ने भी इस एक्सप्रेसवे को बेहद लाभकारी बताया. उनका कहना है कि पहले जाम के कारण घंटों लग जाते थे लेकिन अब सफर बेहद आसान और आनंददायक हो गया है. दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने से न केवल यात्रा का समय कम हुआ है, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.

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