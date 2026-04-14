पीएम मोदी ने देश की विकास को दी रफ्तार, उत्तराखंड को भी दिया नया विजन, बोले सीएम धामी
सीएम धामी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 14, 2026 at 2:13 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 2:19 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें पीएम मोदी ने हिस्सा. इस कार्यक्रम को संबोधत करते हुए सीएम धामी ने पीएम मोदी को नये भारत का शिल्पकार बताया. सीएम धामी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को उत्तराखंड की लाइफलाइन बताया.
सीएम धामी ने कार्यक्रम के शुरूआत में भीमराव आंबेडकर को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद सीएम धामी ने सभी को बैसाखी की शुभकामनाएं दी. सीएम धामी ने कहा 2014 से पहले देश में विकास की गाड़ी की रफ्तार थम चुकी थी. तब पीएम मोदी ने देश की बागडोर संभाली. सीएम धामी ने पीएम मोदी 28वीं बार उत्तराखंड आ रहे हैं. ये उनके उत्तराखंड प्रेम को दर्शाता है. उन्होंने कहा हर बार पीएम मोदी उत्तराखंड के लिए सौगात लेकर आते हैं.
LIVE: दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में पीएम श्री @narendramodi जी, केंद्रीय सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्री श्री @nitin_gadkari जी, मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी, प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद श्री @mahendrabhatbjp जीhttps://t.co/J7EbtKZlIw— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) April 14, 2026
सीएम धामी ने कहा पीएम मोदी उत्तराखंड के ब्रांड एंबेसडर हैं. सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड के लिए पीएम मोदी का नया विजन रहता है. आज पीएम मोदी उत्तराखंड के लिए एशिया के सबसे लंबे कॉरिडोर की सौगात लेकर आये हैं. उन्होंने कहा आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सफल होगी.
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से सुगम होगा आवागमन।#Uttarakhand#DelhiDehradunExpressway pic.twitter.com/FwFAN9DZDx— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) April 14, 2026
सीएम धामी ने उत्तराखंड को दी जाने वाली सौगात के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. सीएम धामी ने कहा आज उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. इसके लिए केंद्र सरकार की लगातार मदद मिल रही है. उन्होंने कहा केंद्र और राज्य सरकार लगातार कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं