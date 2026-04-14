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पीएम मोदी ने देश की विकास को दी रफ्तार, उत्तराखंड को भी दिया नया विजन, बोले सीएम धामी

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उद्घाटन कार्यक्रम ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें पीएम मोदी ने हिस्सा. इस कार्यक्रम को संबोधत करते हुए सीएम धामी ने पीएम मोदी को नये भारत का शिल्पकार बताया. सीएम धामी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को उत्तराखंड की लाइफलाइन बताया. सीएम धामी ने कार्यक्रम के शुरूआत में भीमराव आंबेडकर को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद सीएम धामी ने सभी को बैसाखी की शुभकामनाएं दी. सीएम धामी ने कहा 2014 से पहले देश में विकास की गाड़ी की रफ्तार थम चुकी थी. तब पीएम मोदी ने देश की बागडोर संभाली. सीएम धामी ने पीएम मोदी 28वीं बार उत्तराखंड आ रहे हैं. ये उनके उत्तराखंड प्रेम को दर्शाता है. उन्होंने कहा हर बार पीएम मोदी उत्तराखंड के लिए सौगात लेकर आते हैं.