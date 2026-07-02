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पहली ही बारिश नहीं झेल पाया दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे, 12 अप्रैल को PM मोदी ने किया था उद्घाटन

शामली : करीब 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से निर्मित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे की पहली ही बारिश में पोल खुल गई है, जहां सड़क धंसने से एक यात्री की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई. पीड़ित ने इस घटना का वीडियो बनाकर अधिकारियों से शिकायत की है.

पहली ही बारिश नहीं झेल पाया दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (Photo Credit; ETV Bharat)

दरअसल, मामला मेरठ-करनाल हाईवे पर स्थित खेड़ा मस्तान गांव के पास दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का है, जहां बारिश के बाद अचानक मुख्य सड़क बीच से धंस गई, जिससे वहां से गुजर रही एक यात्री की कार फंसकर क्षतिग्रस्त हो गई. पीड़ित ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है और एक्स हैंडल के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों से शिकायत की.

एक्सप्रेस-वे धंसने का मुख्य कारण जल निकासी की गलत व्यवस्था को माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि पानी के बहाव के लिए बनाई गई नाली मानकों के अनुरूप नहीं है. जहां पक्के लिंटर की नाली बननी चाहिए थी, वहां कंक्रीट डालकर औपचारिकता पूरी कर दी गई थी. अब तेज बारिश में हाईवे से नीचे गिरे पानी के दबाव से नाली कट गई और यह कटान धीरे-धीरे मुख्य हाईवे तक पहुंच गया, जिससे सड़क बीच से धंस गई.