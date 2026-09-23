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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर बनेंगे 3 नए फुटओवर ब्रिज, हर्ष मल्होत्रा ने किया शिलान्यास

केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बुधवार को पूर्वी दिल्ली में इन तीनों फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास किया.

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फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास करते हर्ष मल्होत्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 23, 2026 at 1:45 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बुधवार को पूर्वी दिल्ली में इन तीनों फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास किया. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर पैदल यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए तीन नए फुटओवर ब्रिज (FOB) बनाए जाएंगे. इनका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से कराया जाएगा.

केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री के विजन और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है. एक्सप्रेस वे के जरिए अक्षरधाम से देहरादून तक का सफर करीब ढाई घंटे में पूरा किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे प्रधानमंत्री के विजन और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में तैयार हुआ है.

हर्ष मल्होत्रा, केंद्रीय राज्य मंत्री (ETV Bharat)

हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि एक्सप्रेस-वे के जरिए अक्षरधाम से देहरादून तक का सफर करीब ढाई घंटे में पूरा किया जा सकता है. मंत्री ने बताया कि एक्सप्रेस-वे बनने के बाद स्थानीय जरूरतों के मुताबिक कई स्तर पर सुधार और अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता सामने आती है.

सफेदा बस्ती, गीता कॉलोनी के सामने स्थित श्मशान घाट पर आने-जाने वाले लोगों को सड़क पार करने में परेशानी होती थी. लोगों और क्षेत्र के विधायकों की ओर से यहां फुटओवर ब्रिज बनाने की मांग की गई थी. NHAI की ओर से जिन तीन स्थानों पर फुटओवर ब्रिज को मंजूरी दी गई है, उनमें भजनपुरा के पास, सफेदा बस्ती-गीता कॉलोनी और लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के रमेश पार्क के पास का स्थान शामिल है.

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा फुटओवर ब्रिज

हर्ष मल्होत्रा के मुताबिक, तीनों फुटओवर ब्रिज के निर्माण पर करीब 12.90 करोड़ रुपये खर्च होंगे. FOB को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा. दोनों ओर लिफ्ट के साथ सीढ़ियों की सुविधा भी उपलब्ध होगी, ताकि बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य पैदल यात्रियों को सड़क पार करने में सुविधा मिल सके. एक्सप्रेस-वे पर बीच में कटिंग नहीं होने के कारण फुटओवर ब्रिज की जरूरत बताई गई है. केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि तीनों फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास हो चुका है और निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि अगले 5 से 6 महीने में इनका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा.

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