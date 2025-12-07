ETV Bharat / state

चीनी गिरोह का काला खेल: निवेश के नाम पर करोड़ों ठगकर क्रिप्टो में करते थे पैसा सफेद. मुख्य आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने देशभर में ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये ठगने वाले साइबर सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है.

चीनी नेटवर्क से जुड़े बड़े साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़
चीनी नेटवर्क से जुड़े बड़े साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 7, 2025 at 1:07 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे साइबर सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जो देशभर में ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये ठग रहा था. यह पूरा रैकेट चीन से संचालित फाइनेंशियल चैनलों से जुड़ा हुआ था. साइबर सेल ने इस गैंग में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तकनीकी जांच में सामने आया कि ठगे गए पैसे कई फर्जी कंपनियों और मल्टी-लेयर बैंक खातों के जरिए घुमाकर अंत में क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिए जाते थे.

क्राइम ब्रांच के डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि 61 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर 33.10 लाख चीटिंग की शिकायत दर्ज कराई थी. जांच में पता चला कि पीड़ित के पैसे एक फर्जी कंपनी बेलक्रेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में बने खातों में भेजे गए थे. कंपनी के निदेशकों के रूप में दिल्ली निवासी लक्षय और अयोध्या निवासी शिवम सिंह का नाम सामने आया. पैसे की ट्रेल में 10.38 लाख बेलक्रेस्ट के खातों में मिले, जिसके आधार पर 19 नवंबर को लक्षय को गिरफ्तार किया, जिसने स्वीकार किया कि उसने हर महीने 20 हजार रुपये लेकर कंपनी के बैंक खाते और सिम कार्ड खोलकर आरोपियों तक पहुंचाए थे.

चीनी नेटवर्क से जुड़े बड़े साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़: जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, साइबर सेल ने मुख्य आरोपी शुभम को ट्रेस करने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की. वह लगातार सिम बदलकर लोकेशन छिपा रहा था, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने 6 दिसंबर को तिलक नगर से उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, चेकबुक और डेबिट कार्ड बरामद किए गए.

सिंडिकेट का असली नेटवर्क चीन से संचालित हो रहा था: पूछताछ में खुलासा हुआ कि सिंडिकेट का असली नेटवर्क चीन से संचालित हो रहा था. शुभम ने बताया कि वह एक विदेशी हैंडलर के लिए काम करता था, जो उसे तीसरे और चौथे लेयर के शेल कंपनियों के कई बैंक खाते उपलब्ध कराता था. इन फर्जी खातों के माध्यम से पैसा भारत से चीन-नियंत्रित कंपनी ‘कूल पे’ तक पहुंचता था.

बेहद संगठित तरीके से की जाती थी ठगी: डीसीपी के मुताबिक पूरे रैकेट में चीटिंग का तरीका बेहद संगठित था. पहले चीनी कंपनी ‘कूल पे’ फर्स्ट-लेयर खातों में रकम भेजती थी. फिर पैसे बेलक्रेस्ट जैसे फर्जी खातों में डालकर कई लेयरों में घुमाए जाते थे, ताकि ट्रांजेक्शन की ट्रेल मिटाई जा सके. इसके बाद रकम को निजी क्रिप्टो वेंडर्स के जरिए यूएसडीटी में बदला जाता था और वही क्रिप्टोकरेंसी दोबारा ‘कूल पे’ को बेचकर चीन तक पहुंचाई जाती थी.

डीसीपी के मुताबिक लक्षय की गिरफ्तारी की भनक लगने पर शुभम ने बेलक्रेस्ट के चेकबुक फाड़ दिए और पंजीकृत सिम नष्ट कर दिया, हालांकि पुलिस ने इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से एक बड़े अंतरराष्ट्रीय गिरोह के फंडिंग नेटवर्क को तोड़ा गया है और आगे और गिरफ्तारियों की संभावना है.

