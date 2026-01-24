ETV Bharat / state

दिल्ली में अलग -अलग हथकंडे अपनाकर अपराधी दे रहें साइबर ठगी को अंजाम, लोगों से सतर्क रहने की अपील

सबसे पहले कोलकाता के बिस्वजीत मंडल को गिरफ्तार किया गया, जो फर्जी खातों की सप्लाई करता था.उसकी निशानदेही पर आशीष अग्रवाल को पकड़ा गया, जिसने आगे राजीव शाह और शुभम शर्मा के नाम उजागर किए. राजीव शाह को लखनऊ से और शुभम शर्मा को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस नेटवर्क के तार कंबोडिया स्थित ऑपरेटर्स से जुड़े हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसों का लेनदेन कराते थे.

शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए थोड़ी रकम वापस भी की जाती थी, लेकिन जैसे ही निवेशक बड़ी राशि डालता, उससे टैक्स, चार्ज या एक्टिवेशन फीस के नाम पर और पैसे मांगे जाते थे. अंत में पीड़ित की पूरी रकम म्यूल अकाउंट्स के जरिए हड़प ली जाती थी.डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र प्लेटफॉर्म पर मिली शिकायतों और बैंक ट्रांजैक्शन के विश्लेषण से इस नेटवर्क का खुलासा हुआ.जांच में 200 से ज्यादा बैंक ब्रांचों की केवाईसी और मनी ट्रेल खंगाली गई, जिसमें कोलकाता में फर्जी कंपनियां बनाकर सैकड़ों बैंक खाते खुलवाने वाले एक सिंडिकेट का पता चला.

जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को “गारंटीड हाई रिटर्न” का लालच देते थे. संपर्क में आने के बाद पीड़ितों को वेंचुरा सिक्योरिटीज, गो मार्केट ग्लोबल और आईपीओ स्टॉक ट्रेडिंग जैसे नाम वाले फर्जी टेलीग्राम ग्रुप्स में जोड़ा जाता था, जो नाम से असली ब्रोकरेज कंपनियों की नकल करते थे. इसके बाद पीड़ितों को एक नकली ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराया जाता, जिसमें फर्जी डैशबोर्ड पर मुनाफा दिखाया जाता था.

नई दिल्ली: दिल्ली क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर देशभर में करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एक बड़े साइबर स्कैम नेटवर्क का खुलासा किया है.इस गिरोह ने नकली मोबाइल ऐप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर करीब 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया. इस मामले में कोलकाता और लखनऊ से चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

आरोपियों के पास से 39 मोबाइल फोन, 258 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, चेकबुक, लैपटॉप और बैंक दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जबकि 19 लाख रुपये फ्रीज किए गए हैं.पुलिस के अनुसार गिरोह पिछले 4–5 वर्षों से सक्रिय था और देशभर में 2500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं. आगे की जांच में अन्य सहयोगियों और अंतरराष्ट्रीय कड़ियों को खंगाला जा रहा है.

साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर टीम की बड़ी कामयाबी, 4 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की साइबर टीम को बड़ी कामयाबी मिली है.साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने एक बड़े मल्टी-स्टेट साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. KYC अपडेट के नाम पर लोगों को ठगने वाले इस गिरोह के चार अहम सदस्यों को झारखंड और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है.आरोपी बैंक अधिकारी बनकर कॉल करते थे, मोबाइल में खतरनाक ऐप डाउनलोड कराते थे और फिर सीधे खातों से लाखों रुपये उड़ा लेते थे.दिल्ली के सागरपुर इलाके में रहने वाली एक महिला की शिकायत ने एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क की पोल खोल दी.पीड़िता को खुद को बैंक अधिकारी बताने वाले अज्ञात नंबरों से कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आए.

KYC अपडेट कराने की झूठी बात कहकर एक लिंक भेजा गया,जैसे ही पीड़िता ने उस लिंक पर क्लिक किया और एक ऐप डाउनलोड किया, ठगों को उसके मोबाइल और बैंक अकाउंट का पूरा कंट्रोल मिल गया.दो दिन बाद पीड़िता के मोबाइल पर मैसेज आने लगे,उसके क्रेडिट कार्ड से आठ लाख तैंतीस हजार रुपये का फर्जी लोन लिया जा चुका था और फिर पांच लाख और तीन लाख तीस हजार रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए गए.पुलिस ने झारखंड के निरसा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर तीन आरोपियों को खुले खेतों में बैठकर लोगों को ठगते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया.गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं —शिव कुमार रविदास,संजय रविदास,और दिनेश रविदास,इसके बाद चौथे आरोपी शुभम कुमार बर्नवाल को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से पकड़ा गया.



लगातार साइबर ठगी के बढ़ रहे मामले में पुलिस की अपील

आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार साइबर फ्रॉड के मामले काफी चिंताजनक है. हाल ही में दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश–2 इलाके की रहने वाली 77 वर्षीय NRI महिला और उनके पति को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया साथ ही ओल्ड ऐज कपल को 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 14.50 करोड़ रुपए की ठगी की गई. वहीं दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्गों को डराकर करोड़ों की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया . इस गिरोह ने खुद को पुलिस, सीबीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर 78 वर्षीय बुजुर्ग से 2 करोड़ 19 लाख रुपये से अधिक की ठगी की थी. मामले में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इन मामलों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें,KYC के नाम पर आने वाले कॉल और मैसेज से सावधान रहें,और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत साइबर पुलिस में शिकायत करें

प्रीत विहार में स्नैचिंग के पैसे बांटने के विवाद में हत्या

वहीं दिल्ली में होने वाले साइबर अपराधों के साथ अन्य अपराधों के क्रम में पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार थाना क्षेत्र में चोरी और स्नैचिंग से मिले पैसों के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस ब्लाइंड मर्डर केस को ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड, स्पेशल स्टाफ और थाना प्रीत विहार की संयुक्त कार्रवाई से सुलझाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है. आरोपी की निशानदेही पर खून से सनी शर्ट भी बरामद की गई है.



डीसीपी अभिषेक धानिया ने दी मामले की जानकारी

डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि 22 जनवरी को प्रीत विहार थाने को सूचना मिली थी कि होटल मोना इंटरनेशनल के पास रेलवे अंडरपास में करीब 25 वर्षीय एक युवक का शव पड़ा है.मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमें बनाई गईं. करीब दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और तकनीकी सर्विलांस के जरिए मृतक की अंतिम गतिविधियों को ट्रेस किया गया.

जांच के दौरान अमन उर्फ राजू और तीन नाबालिगों की भूमिका सामने आई. पुलिस ने अमन उर्फ राजू को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया.

