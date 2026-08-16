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दिल्ली का लाल बाग हत्याकांड: पहले चाकू से गोदा, फिर मारी गोली, 550 किमी पीछा कर उत्तराखंड से दो आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस का 550 किमी लंबा ऑपरेशन, लाल बाग मर्डर के दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार.

लाल बाग़ हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस
लाल बाग़ हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 16, 2026 at 9:02 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 9:10 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली का आदर्श नगर इलाका उस वक्त दहल उठा, जब लाल बाग झुग्गी बस्ती में बदमाशों ने एक युवक पर सरेआम चाकू और गोलियों से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देकर आरोपी दिल्ली से फरार हो गए. हालांकि दिल्ली पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में करीब 550 किलोमीटर तक पीछा कर, दोनों मुख्य आरोपियों अमन उर्फ मुल्ला और अनुज उर्फ मोनी को उत्तराखंड से धर दबोचा.

पुलिस के मुताबिक, 12 अगस्त की रात लाल बाग झुग्गी इलाके में गोलीबारी और चाकूबाजी की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल युवक को बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया जा चुका था. वहीं, डॉक्टरों ने उसे उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया. मृतक के पेट और पीठ के हिस्से में गोली के घाव थे, जबकि पीठ पर चाकू से हमला किया गया था.

जांच में सामने आया कि वारदात से पहले मृतक अपने परिचित साहिल के साथ रात करीब 11:30 बजे एक दुकान की ओर गया था. वहां उसकी मुलाकात अमन उर्फ मुल्ला और उसके एक साथी से हुई. किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी और विवाद हुआ. आरोप है कि विवाद के बाद अमन और उसका साथी धमकी देकर वहां से चले गए. इसके कुछ देर बाद जब मृतक और साहिल वापस अपने इलाके की ओर लौट रहे थे, तभी आरोपी दोबारा वहां पहुंचे. आरोप है कि उन्होंने युवक पर गोली चला दी और चाकू से भी हमला किया. इस दौरान साहिल किसी तरह मौके से बच निकला.

वारदात के बाद दोनों आरोपी दिल्ली से बाहर निकल गए. पुलिस ने CCTV फुटेज, तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया तंत्र की मदद से उनकी गतिविधियों का पता लगाया. जांच में उनके हरिद्वार की ओर जाने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने करीब 550 किलोमीटर तक उनका पीछा किया और उत्तराखंड में चप्पर टोल नाका के पास किराये की कार में जाते समय दोनों को दबोच लिया.

डीसीपी उत्तर-पश्चिम जिला आकांक्षा यादव ने बताया कि आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने ठिकाने और आवाजाही बदलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की लगातार निगरानी के चलते उन्हें उत्तराखंड में गिरफ्तार कर लिया गया.

अमन उर्फ मुल्ला 26 वर्ष का है और लाल बाग, आजादपुर का रहने वाला है. उसके खिलाफ पहले से छह गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह साहिब सलमानी ब्रदर गैंग से जुड़ा है. वहीं, 20 वर्षीय अनुज उर्फ मोनी जहांगीरपुरी का रहने वाला है. उसके खिलाफ 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह जहांगीरपुरी थाने के एक अन्य हत्या के मामले में भी वांछित था. पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर हत्या के पीछे की पूरी वजह, वारदात में इस्तेमाल हथियार और अन्य आपराधिक मामलों में उनकी भूमिका का पता लगा रही है.

पत्नी की हत्या के बाद फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार

रोहिणी जिले की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने पत्नी की हत्या के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान भलस्वा डेयरी झुग्गी निवासी करीब 40 वर्षीय शरवर अली उर्फ राजू अली के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी शरवर अली अपनी पत्नी की हत्या के मामले में वांछित था.

डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल ने बताया कि STF टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. अब हत्या के मामले में आरोपी से पूछताछ कर वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से बरामद पिस्टल और कारतूस को भी जांच में शामिल किया गया है. पत्नी की हत्या के मामले में उसकी भूमिका और फरारी के दौरान उसके ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है.

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Last Updated : August 16, 2026 at 9:10 PM IST

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