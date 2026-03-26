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दिल्ली में सुरक्षा पर सवाल: दयालपुर में किशोर का कत्ल, त्रिलोकपुरी और उस्मानपुर में भी वारदातें, चाकू से हो रहे हमले

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी इलाके पिछले कुछ दिनों से आपराधिक घटनाओं के कारण चर्चा में हैं. दयालपुर, उस्मानपुर और त्रिलोकपुरी जैसे इलाकों में हुई हालिया वारदातों ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे ताजा मामला दयालपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.

1. दयालपुर: घात लगाकर किया गया हमला

दयालपुर की गली नंबर 13 में बीती रात अज्ञात हमलावरों ने एक नाबालिग किशोर पर चाकुओं से हमला किया. जानकारी के अनुसार, जब किशोर गली से गुजर रहा था, तब 2 से 3 संदिग्धों ने उसे घेर लिया और वार कर फरार हो गए. घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनकी मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही हैय

2. उस्मानपुर: पार्क में मिला किशोर का शव

इससे पहले बुधवार को न्यू उस्मानपुर इलाके के एक डीडीए (DDA) पार्क में 17 वर्षीय जैद का शव बरामद हुआ था. जैद ब्रह्मपुरी पुलिया का निवासी था. शुरुआती जांच में पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मान रही है. फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं.

3. त्रिलोकपुरी: महिला पर जानलेवा हमला, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में बुधवार रात एक महिला पर उसके पड़ोसी ने चाकू से हमला कर दिया. वारदात के समय महिला अपने घर में थी. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी असलम को हिरासत में ले लिया है. पीड़िता का इलाज जीटीबी अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.