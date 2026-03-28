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शादी में 'दावत' के दौरान खूनी संघर्ष, बीच-बचाव करने आए 17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या

खाने की बात पर शुरू हुआ था विवाद, हमले में एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल.

17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या
17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 28, 2026 at 7:54 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रानीबाग थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक शादी समारोह की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब खाने को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. इस झगड़े में एक 17 वर्षीय किशोर की जान चली गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है.

बीच-बचाव करने पर हुआ हमला
रानीबाग इलाके में चल रहे एक शादी समारोह में कुछ युवकों के बीच खाने को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि हाथापाई होने लगी. इसी दौरान पास के ही नाहरपुर गांव का रहने वाला 17 वर्षीय निखिल यादव बीच-बचाव करने पहुंचा. निखिल पेशे से बाइक रिपेयरिंग का काम करता था.

जैसे ही निखिल ने बीच-बचाव की कोशिश की, हमलावर युवकों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमला इतना तेज था कि निखिल की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, बचाव में आए एक अन्य युवक को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इलाके में दहशत, पुलिस की कार्रवाई जारी
घटना के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई और आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही रानीबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज व प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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