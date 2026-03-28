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शादी में 'दावत' के दौरान खूनी संघर्ष, बीच-बचाव करने आए 17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रानीबाग थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक शादी समारोह की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब खाने को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. इस झगड़े में एक 17 वर्षीय किशोर की जान चली गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है.

बीच-बचाव करने पर हुआ हमला

रानीबाग इलाके में चल रहे एक शादी समारोह में कुछ युवकों के बीच खाने को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि हाथापाई होने लगी. इसी दौरान पास के ही नाहरपुर गांव का रहने वाला 17 वर्षीय निखिल यादव बीच-बचाव करने पहुंचा. निखिल पेशे से बाइक रिपेयरिंग का काम करता था.

जैसे ही निखिल ने बीच-बचाव की कोशिश की, हमलावर युवकों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमला इतना तेज था कि निखिल की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, बचाव में आए एक अन्य युवक को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.