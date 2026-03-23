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दिल्ली के कृष्णा पार्क में सरेआम चाकूबाजी; दो सगे भाइयों पर जानलेवा हमला, सड़क पर उतरे लोगों ने लगाया जाम

वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया और गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतरकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

दिल्ली के कृष्णा पार्क में सरेआम चाकूबाजी, लोगों में आक्रोश.
दिल्ली के कृष्णा पार्क में सरेआम चाकूबाजी, लोगों में आक्रोश. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 23, 2026 at 7:08 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के तिगड़ी इलाके में कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों ने दिनदहाड़े एक जनरल स्टोर में लूट की कोशिश की. विरोध करने पर बदमाशों ने दुकान मालिक और उसके भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया और गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतरकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

क्या है पूरा मामला?
घटना रविवार शाम करीब 4:30 बजे की है. कृष्णा पार्क स्थित एक जनरल स्टोर पर दो नकाबपोश बदमाश पहुंचे और गल्ले से पैसे लूटने की कोशिश करने लगे, जब दुकान मालिक 'परवीन' ने इसका विरोध किया, तो बदमाशों ने बेरहमी से उनके पेट में चाकू घोंप दिया. शोर सुनकर बीच-बचाव करने आए उनके भाई विकास पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए.

बदमाशों ने दिनदहाड़े एक जनरल स्टोर में लूट की कोशिश की.
बदमाशों ने दिनदहाड़े एक जनरल स्टोर में लूट की कोशिश की. (ETV Bharat)

इलाके में भारी आक्रोश
वारदात के बाद दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने देवली मार्केट रोड पर जाम लगा दिया, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. लोगों का आरोप है कि इलाके में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस की गश्त न के बराबर है.

गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतरकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतरकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. (ETV Bharat)

पुलिस की कार्रवाई
दक्षिणी जिले के डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है. दोनों संदिग्ध तिगड़ी के जेजे कैंप इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस की कई टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और स्थिति अब नियंत्रण में है.

वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया.
वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया. (ETV Bharat)

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