25 साल बाद क्राइम ब्रांच के हाथ आया दिल्ली का घोषित अपराधी, टैक्सी ड्राइवरों को बनाता था निशाना

दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने 25 साल से फरार चल रहे घोषित अपराधी धीरज तोमर उर्फ राज सिंह को पकड़ लिया है.

फरार लुटेरा–हत्यारा गिरफ्तार
फरार लुटेरा–हत्यारा गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 28, 2025 at 6:42 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने 25 साल पुराने एक बड़े हत्या और लूट के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में टैक्सी ड्राइवरों की हत्या और लूट के मामलों में वांछित कुख्यात अपराधी धीरज तोमर उर्फ राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. यह आरोपी साल 2001 से फरार चल रहा था और पुलिस को उसकी तलाश थी. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी खुद को बचाने के लिए पिछले कई वर्षों से नई पहचान 'राज सिंह' के नाम से रह रहा था.

पहले गिरफ्तार हो चुके हैं दो आरोपी

डीसीपी पंकज कुमार ने बताया 17 मार्च को नई अशोक नगर थाना क्षेत्र में कूड़ाघर के पास दो युवकों के पड़े होने की सूचना मिली थी. पुलिस दोनों को एलबीएस अस्पताल ले गई जहां एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरा गंभीर हालत में बच गया. इस मामले में हत्या, हत्या के प्रयास और लूट समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच में पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों धीरेंद्र और दिलीप नेगी को गिरफ्तार किया था, जबकि धीरज और एक अन्य आरोपी अजय लांबा फरार हो गए थे और दोनों को अदालत ने बाद में घोषित अपराधी घोषित कर दिया था.

नाम बदल कर रह रहा था आरोपी

क्राइम ब्रांच के अनुसार इसी केस में पकड़ा गया आरोपी धीरेंद्र सिंह तोमर वर्ष 2010 में पैरोल पर बाहर आने के बाद भी फरार हो गया था. उसे हाल ही में क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया था. पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसका भाई धीरज पकड़े जाने के डर से अपना नाम बदलकर अलग-अलग इलाकों में रह रहा है. इसी सूचना पर टीम ने मुखबिर तैनात किए और आरोपी की गतिविधियों पर निगरानी रखी. जांच में सामने आया कि धीरज अपने ही गांव सिकंदरपुर कलां के आसपास फर्जी पहचान से रहता है.

इसके बाद इंस्पेक्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने सिकंदरपुर कलां में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में धीरज ने माना कि उसने अपने साथियों के साथ ड्राइवरों की हत्या कर गाड़ियां लूटी थीं. गिरोह की करतूतें उत्तराखंड के अल्मोड़ा, हल्द्वानी और लोहाघाट में भी सामने आई थीं, जिनमें हत्या, अपहरण और लूट के मामले दर्ज हैं. पुलिस ने बताया कि धीरज और अजय लांबा दोनों 2001 से ही किसी भी मामले में पकड़े नहीं गए थे और लगातार फरार चल रहे थे. आरोपी के खिलाफ दिल्ली और उत्तराखंड में चार गंभीर मामले दर्ज हैं और आगे की जांच जारी है.

TAGGED:

DELHI CRIME BRANCH
CRIME BRANCH ARRESTED SERIAL KILLER
PROCLAIMED OFFENDER IN DELHI
दिल्ली का घोषित अपराधी
DELHI SERIAL KILLER

