दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दो नाबालिग लापता बच्चों को किया बरामद, परिवार से मिलाया; जानें संयुक्त पुलिस आयुक्त ने क्या कहा ?
पुलिस ने दो नाबालिगों को अलग-अलग जगह से बरामद किया है. संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय त्यागी ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं..
Published : February 5, 2026 at 5:25 PM IST|
Updated : February 5, 2026 at 5:31 PM IST
नई दिल्ल: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुखर्जी नगर और वजीराबाद इलाके से लापता दो नाबालिग बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों से मिला दिया है. दोनों ही मामलों में बच्चों के नाबालिग होने के कारण जांच को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ अंजाम दिया गया.
पहला मामला मुखर्जी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 12 वर्षीय नाबालिग जो मानसिक रूप से कमजोर है, 6 सितंबर 2025 को लापता हो गया था. इस संबंध में थाना मुखर्जी नगर में अपहरण/गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था. बच्चे के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण मामले को गंभीर मानते हुए जांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, क्राइम ब्रांच को सौंपी गई.
डीसीपी क्राइम पंकज कुमार ने बताया कि इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, स्थानीय स्तर पर पूछताछ की, तकनीकी विश्लेषण किया और बच्चे का विवरण सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया. जांच में सामने आया कि बच्चा लंबे समय से निरंकारी कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था और भटकते हुए आनंद विहार बस टर्मिनल तक पहुंच गया था. लगातार प्रयासों के बाद टीम ने उसे सुरक्षित बरामद कर लिया.
दूसरा मामला वजीराबाद थाना क्षेत्र का है, जहां 15 वर्षीय नाबालिग 22 जनवरी 2026 को घर से लापता हो गया था. इस मामले में भी वजीराबाद थाने में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की गई थी.मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच एएचटीयू, क्राइम ब्रांच को सौंपी गई.
डीसीपी पंकज कुमार के अनुसार, इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, एएसआई महेश और एचसी नरेश कुमार की टीम ने तकनीकी निगरानी, स्थानीय स्तर पर पूछताछ और परिजनों से जानकारी जुटाई. एएसआई महेश से प्राप्त ठोस सूचना के आधार पर 4 फरवरी 2026 को बच्चे को आज़ादपुर सब्ज़ी मंडी इलाके से सकुशल बरामद किया गया. पूछताछ में पता चला कि बालक पारिवारिक विवाद के बाद घर छोड़कर अपनी मौसी के घर चला गया था.
दोनों नाबालिग बच्चों को सुरक्षित रूप से बरामद कर संबंधित स्थानीय थानों को सौंप दिया गया है, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके. पुलिस की त्वरित कार्रवाई और समन्वित प्रयासों की परिजनों ने सराहना की है.
दिल्ली पुलिस ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है
वहीं, दिल्ली पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय त्यागी ने साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है.
संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय त्यागी के अनुसार, पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. बल्कि जनवरी 2026 में, पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि स्थिति को लेकर फैल रही आशंकाएं वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं हैं. अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है. लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से तथा ERSS-112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
संजय त्यागी ने बताया कि निर्धारित SOP के तहत दिल्ली पुलिस सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामलों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है. इसी उद्देश्य से दिल्ली के सभी जिलों में dedicated Missing Persons Squads गठित की गई हैं और क्राइम ब्रांच में Anti Human Trafficking Unit भी सक्रिय रूप से कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है. संयुक्त पुलिस आयुक्त ने आम जनता से अपील की कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें. साथ ही चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का पंजीकरण हो, तत्काल जांच की जाए और सभी संभव प्रयासों के जरिए लापता लोगों को शीघ्रातिशीघ्र उनके परिजनों से मिलाया जाए.
