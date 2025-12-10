ETV Bharat / state

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दो संगठित अपराध सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, पुलिसकर्मियों से ही करते थे वसूली

बताया गया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों व सरकारी अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के आरोपी का नेटवर्क 2015 से ही सक्रिय था.

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अपराध सिंडिकेट का किया भंडाफोड़
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अपराध सिंडिकेट का किया भंडाफोड़ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 10, 2025 at 7:29 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सक्रिय दो बड़े संगठित अपराध सिंडिकेट्स का पर्दाफाश किया है, जिनमें एक परिवहन क्षेत्र में फर्जी मार्का/स्टिकर बेचकर करोड़ों की उगाही कर रहा था, जबकि दूसरा ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ब्लैकमेल कर उनसे जबरन वसूली करता था. जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) सुरेंद्र कुमार ने कहा कि यह कार्रवाई दिल्ली में चल रहे अवैध समानांतर तंत्र पर बड़ी चोट है. पुलिस आगे भी ऐसे नेटवर्क को खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रखेगी.

सिंडिकेट के 5 आरोपी गिरफ्तार: जॉइंट सीपी सुरेंद्र कुमार ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय पर बताया कि क्राइम ब्रांच की एंटी-रॉबरी एंड स्नैचिंग सेल की टीम ने गहन तकनीकी निगरानी, व्हाट्सऐप ग्रुप की जांच, बैंक ट्रांजेक्शन एनालिसिस व ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से दोनों रैकेट का पूरा नेटवर्क उजागर किया. पहला सिंडिकेट जीशान अली नामक व्यक्ति संचालित कर रहा था, जो दिल्ली में नो-एंट्री के समय में हजारों कमर्शियल वाहनों को बिना रोक-टोक चलाने के बदले हर महीने 2,000 से 5,000 रुपये प्रति वाहन के हिसाब से मार्का/स्टिकर बेचता था. वहीं दूसरा सिंडिकेट राजकुमार उर्फ राजू मीणा नामक व्यक्ति चलाता था, जो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों व सरकारी अधिकारियों को ब्लैकमेल कर उनसे उगाही करता था. आरोपी पुलिसकर्मियों की चेकिंग के दौरान वीडियो बनाकर उन्हें एडिट करता था और बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलता था.

सुरेंद्र कुमार, जॉइंट सीपी (ETV BHARAT)

रैकेट के खिलाफ MCOCA के तहत केस दर्ज: उन्होंने बताया कि मामला बेहद गंभीर व लंबे समय से चल रहे संगठित अपराध का था. इसी के आधार पर राजकुमार उर्फ राजू मीणा व उसके गैंग पर MCOCA, 1999 के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस जांच में सामने आया कि जीशान अली हर महीने नए डिजाइन, नए नंबर व नए रंगों के स्टिकर प्रिंट करवाता था. उसके पास से 1200 से अधिक स्टिकर बरामद हुए हैं.

करता था ब्लैकमेल: वहीं राजकुमार उर्फ राजू मीणा का नेटवर्क वर्ष 2015 से सक्रिय था. ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान ड्राइवरों से कैमरे से रिकॉर्डिंग को एडिट कर पैसे की उगाही करता था. साथ ही गलत शिकायतें कर पुलिसकर्मियों को परेशान करता था. क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी में भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है, जिसमें 1200+ फर्जी मार्का/स्टिकर, दो रबर स्टाम्प, एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस, फॉर्च्यूनर गाड़ी, स्पाई कैमरा, कई मोबाइल फोन, डेस्कटॉप और डिजिटल डाटा बरामद हुआ है. फॉरेंसिक एनालिसिस जारी है, जिससे कई नए खुलासे होने की उम्मीद है. 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. तीन महत्वपूर्ण आरोपी जीशान अली के नेटवर्क से पकड़े गए हैं. अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें काम कर रही हैं.

