दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दो संगठित अपराध सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, पुलिसकर्मियों से ही करते थे वसूली

नई दिल्ली: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सक्रिय दो बड़े संगठित अपराध सिंडिकेट्स का पर्दाफाश किया है, जिनमें एक परिवहन क्षेत्र में फर्जी मार्का/स्टिकर बेचकर करोड़ों की उगाही कर रहा था, जबकि दूसरा ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ब्लैकमेल कर उनसे जबरन वसूली करता था. जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) सुरेंद्र कुमार ने कहा कि यह कार्रवाई दिल्ली में चल रहे अवैध समानांतर तंत्र पर बड़ी चोट है. पुलिस आगे भी ऐसे नेटवर्क को खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रखेगी.

सिंडिकेट के 5 आरोपी गिरफ्तार: जॉइंट सीपी सुरेंद्र कुमार ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय पर बताया कि क्राइम ब्रांच की एंटी-रॉबरी एंड स्नैचिंग सेल की टीम ने गहन तकनीकी निगरानी, व्हाट्सऐप ग्रुप की जांच, बैंक ट्रांजेक्शन एनालिसिस व ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से दोनों रैकेट का पूरा नेटवर्क उजागर किया. पहला सिंडिकेट जीशान अली नामक व्यक्ति संचालित कर रहा था, जो दिल्ली में नो-एंट्री के समय में हजारों कमर्शियल वाहनों को बिना रोक-टोक चलाने के बदले हर महीने 2,000 से 5,000 रुपये प्रति वाहन के हिसाब से मार्का/स्टिकर बेचता था. वहीं दूसरा सिंडिकेट राजकुमार उर्फ राजू मीणा नामक व्यक्ति चलाता था, जो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों व सरकारी अधिकारियों को ब्लैकमेल कर उनसे उगाही करता था. आरोपी पुलिसकर्मियों की चेकिंग के दौरान वीडियो बनाकर उन्हें एडिट करता था और बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलता था.

रैकेट के खिलाफ MCOCA के तहत केस दर्ज: उन्होंने बताया कि मामला बेहद गंभीर व लंबे समय से चल रहे संगठित अपराध का था. इसी के आधार पर राजकुमार उर्फ राजू मीणा व उसके गैंग पर MCOCA, 1999 के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस जांच में सामने आया कि जीशान अली हर महीने नए डिजाइन, नए नंबर व नए रंगों के स्टिकर प्रिंट करवाता था. उसके पास से 1200 से अधिक स्टिकर बरामद हुए हैं.