ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का क्राइम ब्रांच ने किया भंडाफोड़, पाकिस्तान और नेपाल से लिंक; 10 गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 10 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह नेटवर्क पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था और दिल्ली के वॉल्ड सिटी इलाके से संचालित हो रहा था.

क्राइम ब्रांच के अनुसार, यह गिरोह पाकिस्तान से हथियार मंगवाकर नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में तस्करी करता था. फिर दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में गैंगस्टरों और अपराधियों को सप्लाई करता था. जांच में सामने आया कि आरोपी एन्क्रिप्टेड ऐप और VoIP कॉल के जरिए संपर्क में रहते थे तथा हवाला के माध्यम से पैसों का लेनदेन करते थे.

पुलिस ने 13 मार्च को दरियागंज इलाके में ट्रैप लगाकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए. पूछताछ के आधार पर अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया. इस दौरान कई अन्य सप्लायर और रिसीवर को भी दबोचा गया. गिरोह का सरगना शाहबाज अंसारी बताया गया है, जो फिलहाल फरार है.