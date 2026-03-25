अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का क्राइम ब्रांच ने किया भंडाफोड़, पाकिस्तान और नेपाल से लिंक; 10 गिरफ्तार
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक सबमशीन गन सहित 21 अत्याधुनिक विदेशी हथियार और 200 जिंदा कारतूस बरामद किया है.
Published : March 25, 2026 at 4:13 PM IST|
Updated : March 25, 2026 at 5:05 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 10 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह नेटवर्क पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था और दिल्ली के वॉल्ड सिटी इलाके से संचालित हो रहा था.
क्राइम ब्रांच के अनुसार, यह गिरोह पाकिस्तान से हथियार मंगवाकर नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में तस्करी करता था. फिर दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में गैंगस्टरों और अपराधियों को सप्लाई करता था. जांच में सामने आया कि आरोपी एन्क्रिप्टेड ऐप और VoIP कॉल के जरिए संपर्क में रहते थे तथा हवाला के माध्यम से पैसों का लेनदेन करते थे.
पुलिस ने 13 मार्च को दरियागंज इलाके में ट्रैप लगाकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए. पूछताछ के आधार पर अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया. इस दौरान कई अन्य सप्लायर और रिसीवर को भी दबोचा गया. गिरोह का सरगना शाहबाज अंसारी बताया गया है, जो फिलहाल फरार है.
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी हथियारों को पहले मिडिल ईस्ट के रास्ते नेपाल भेजते थे, जहां उन्हें दोबारा असेंबल कर भारत में तस्करी की जाती थी. इसके बाद इन्हें सड़क मार्ग से दिल्ली लाकर अपराधियों को ऊंची कीमत पर बेचा जाता था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक सबमशीन गन समेत 21 अत्याधुनिक विदेशी हथियार और 200 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.
डीसीपी क्राइम ब्रांच संजीव कुमार यादव ने बताया कि यह गिरोह संगठित अपराध से जुड़ा था और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका था. पुलिस की सतर्कता और तकनीकी निगरानी के चलते इस नेटवर्क को तोड़ने में सफलता मिली है. उन्होंने कहा कि फरार सरगना और अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है.
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