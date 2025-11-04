ETV Bharat / state

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह के तीन आरोपियों को दबोचा, एक दिन में छापते थे 500 के 40 नोट

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक संगठित व इंटरस्टेट नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह दिल्ली, बरेली और शाहजहांपुर के बीच सक्रिय था. बड़े पैमाने पर नकली भारतीय करेंसी की छपाई व सप्लाई करता था. लंबे समय तक तकनीकी निगरानी, खुफिया सूचना व इनपुट इकट्ठा करने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज टीम ने इस पूरे सिंडिकेट को जाल में फंसा लिया. पुलिस की कार्रवाई के दौरान 3.24 लाख रुपये से अधिक मूल्य के नकली नोट, 122 अधूरे प्रिंटेड शीट, हाई-क्वालिटी प्रिंटर, विशेष रसायन, डिजिटल उपकरण व कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए है.

आरोपियों तक ऐसे पहुंची पुलिस

दिल्ली पुलिस के डीसीपी क्राइम ब्रांच विक्रम सिंह ने बताया कि जांच की शुरुआत एएसआई दीपक कुमार को मिली विशेष सूचना से हुई थी, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज की गई. टीम ने सबसे पहले दिल्ली के विजय नगर से 50 वर्षीय राकेश अरोड़ा को पकड़ा, जिसके पास से 500 के 200 नकली नोट बरामद हुए. उसी के मोबाइल फोन से मिले इनपुट के आधार पर टीम उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंची, जहां पर स्थानीय पुलिस की मदद से उसके भाई और सह-आरोपी रवि अरोड़ा को उसके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया गया. उसके पास से विभिन्न मूल्य के 37 नकली नोट बरामद हुए. इसके बाद विवेक मौर्य से संबंधित दस्तावेज और एक मोबाइल फोन भी मिला.

डीसीपी क्राइम ब्रांच विक्रम सिंह का खुलासा (ETV Bharat)

दोनों से कड़ी पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस पूरे रैकेट का मुख्य सरगना शाहजहांपुर का ही निवासी विवेक कुमार मौर्य है, जो कई वर्षों से नकली भारतीय मुद्रा छापने में शामिल रहा है. एसबीआई बैंक से प्राप्त खाते की जानकारी और लेनदेन की जांच के आधार पर टीम ने विवेक को उसके किराए के घर से गिरफ्तार कर लिया. वह पकड़े जाने के समय अपने कंप्यूटर व प्रिंटर पर नकली करेंसी की छपाई कर रहा था. मौके से 122 प्रिंटेड शीट, अधूरे नोट, विशेष इंक, रसायन, हरा टेप और डिजिटल सबूत बरामद हुए.