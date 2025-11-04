दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह के तीन आरोपियों को दबोचा, एक दिन में छापते थे 500 के 40 नोट
क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो नकली नोट छापने और उसे दिल्ली-यूपी में सप्लाई का काम करता था.
Published : November 4, 2025 at 7:17 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक संगठित व इंटरस्टेट नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह दिल्ली, बरेली और शाहजहांपुर के बीच सक्रिय था. बड़े पैमाने पर नकली भारतीय करेंसी की छपाई व सप्लाई करता था. लंबे समय तक तकनीकी निगरानी, खुफिया सूचना व इनपुट इकट्ठा करने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज टीम ने इस पूरे सिंडिकेट को जाल में फंसा लिया. पुलिस की कार्रवाई के दौरान 3.24 लाख रुपये से अधिक मूल्य के नकली नोट, 122 अधूरे प्रिंटेड शीट, हाई-क्वालिटी प्रिंटर, विशेष रसायन, डिजिटल उपकरण व कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए है.
आरोपियों तक ऐसे पहुंची पुलिस
दिल्ली पुलिस के डीसीपी क्राइम ब्रांच विक्रम सिंह ने बताया कि जांच की शुरुआत एएसआई दीपक कुमार को मिली विशेष सूचना से हुई थी, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज की गई. टीम ने सबसे पहले दिल्ली के विजय नगर से 50 वर्षीय राकेश अरोड़ा को पकड़ा, जिसके पास से 500 के 200 नकली नोट बरामद हुए. उसी के मोबाइल फोन से मिले इनपुट के आधार पर टीम उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंची, जहां पर स्थानीय पुलिस की मदद से उसके भाई और सह-आरोपी रवि अरोड़ा को उसके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया गया. उसके पास से विभिन्न मूल्य के 37 नकली नोट बरामद हुए. इसके बाद विवेक मौर्य से संबंधित दस्तावेज और एक मोबाइल फोन भी मिला.
दोनों से कड़ी पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस पूरे रैकेट का मुख्य सरगना शाहजहांपुर का ही निवासी विवेक कुमार मौर्य है, जो कई वर्षों से नकली भारतीय मुद्रा छापने में शामिल रहा है. एसबीआई बैंक से प्राप्त खाते की जानकारी और लेनदेन की जांच के आधार पर टीम ने विवेक को उसके किराए के घर से गिरफ्तार कर लिया. वह पकड़े जाने के समय अपने कंप्यूटर व प्रिंटर पर नकली करेंसी की छपाई कर रहा था. मौके से 122 प्रिंटेड शीट, अधूरे नोट, विशेष इंक, रसायन, हरा टेप और डिजिटल सबूत बरामद हुए.
आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज:
डीसीपी क्राइम ब्रांच विक्रम सिंह ने बताया कि तीनों आरोपी पहले भी इस तरह के संगीन अपराधों में लिप्त रहे हैं. कई बार यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं. रवि अरोड़ा और विवेक मौर्य पर पहले से हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, चोरी और नकली मुद्रा से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं. तीनों की जेल में मुलाकात हुई थी. रवि अरोड़ा ने जेल से बाहर आने के बाद विवेक मौर्य को जमानत दिलाई थी. रवि अरोड़ा कर्ज में डूबा था. उसने विवेक के साथ मिलकर नकली नोट छापने का काम शुरू कर दिया.
50 प्रतिशत कम में देते थे नकली नोट
डीसीपी क्राइम ब्रांच विक्रम सिंह ने बताया कि अपराध शाखा का कहना है कि रैकेट दिल्ली और यूपी में नकली नोटों को बाजार में चलाने के लिए सप्लाई चैन बनाकर काम करता था. 10 हजार के नकली नोट को पांच हजार रुपये में देते थे. पुलिस पूछताछ में विवेक ने बताया कि एक दिन में 500 के 40 नोट छापते थे. कोर्ट के स्टांप पेपर पर आरोपी नकली नोट छापता था. एक स्टांप पेपर पर दो नोट छप जाती थी. इस तरह एक महीने में छह लाख रुपये के नकली नोट ये लोग छापते और उसे मार्केट में खपाते थे. इस पूरी कार्रवाई से एक बड़े नेटवर्क का सफाया किया गया है. हालांकि पुलिस अब भी यह पता लगा रही है कि इस सिंडिकेट के पीछे और कौन-कौन से लोग काम कर रहे थे.
ये भी पढ़ें: