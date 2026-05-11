दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हाशिम बाबा और राशिद गैंग के 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद
क्राइम ब्रांच के मुताबिक हाशिम बाबा व राशिद केबल वाला गैंग उत्तर-पूर्वी दिल्ली, यमुनापार और बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में सक्रिय हैं.
Published : May 11, 2026 at 2:37 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन क्राइम बस्ट के तहत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाशिम बाबा व राशिद केबल वाला गैंग से जुड़े छह बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़े हथियार नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से नौ अत्याधुनिक पिस्टल, एक .312 बोर की राइफल, 77 जिंदा कारतूस व एक कार बरामद की है.
दिल्ली पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त (क्राइम ब्रांच) सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस आयुक्त के निर्देश पर पिछले सप्ताह चलाए गए ‘ऑपरेशन क्राइम बस्ट’ के दौरान यह कार्रवाई की गई. क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि करोल बाग के पुस्ता रोड स्थित एफ बार एंड लाउंज में कुछ अपराधी लगातार आ-जा रहे हैं. उनके पास बड़ी मात्रा में हथियार होने की आशंका है. यह बार राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में आता है. सूचना के बाद डीसीपी हर्ष सिंदोरा व एसीपी राजकुमार की टीम ने तड़के करीब साढ़े तीन बजे बार पर छापा मारा. पुलिस ने मौके से चार बदमाशों को पकड़ा, उनके पास से पांच हथियार बरामद किए. बाद में पूछताछ व तकनीकी जांच के आधार पर दो अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया.
हाशिम बाबा गैंग का नेटवर्क दबोचा गया
पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि सभी आरोपित हाशिम बाबा व राशिद केबल वाला गैंग के संपर्क में थे. यह लोग गैंग के लिए अवैध हथियार जुटाने व सप्लाई करने का काम करते थे. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों में नवाजीश सबसे बड़ा बदमाश है. उसके खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं. उसके कब्जे से चार अत्याधुनिक पिस्टल व एक .312 बोर की गन बरामद हुई है.
दिल्ली में ऑपरेशन क्राइम बस्ट
पुलिस ने माझ उर्फ नासिर को भी गिरफ्तार किया है. वह पहले नासिर गैंग से जुड़ा था, लेकिन पारिवारिक विवाद के बाद उसने हाशिम बाबा गैंग का साथ पकड़ लिया. उसके पास से भी एक पिस्टल मिली है. इसके अलावा उस्मानपुर थाने का घोषित बदमाश इमरान इलियास तेली भी गिरफ्तार किया गया है. उसके कब्जे से भी एक पिस्टल बरामद हुई. बाकी तीनों आरोपितों पर भी विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
10 हथियार और 77 कारतूस बरामद
संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपित किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे. पुलिस जांच में सामने आया कि गैंग के भीतर चल रहे विवाद के चलते एक आरोपित अपने पुराने गैंग के निशाने पर था. इसी को लेकर आरोपी आगे की रणनीति बनाने के लिए बार में जुटे थे. पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि एफ बार एंड लाउंज अपराधियों का अड्डा बन चुका था. आरोपितों को यहां बेहद रियायती दरों पर खाना व अन्य सुविधाएं दी जाती थीं. पुलिस को शक है कि बार संचालकों व अपराधियों के बीच किसी तरह की सांठगांठ हो सकती है. इस संबंध में जांच जारी है. स्थानीय पुलिस को भी बार पर निगरानी रखने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
क्राइम ब्रांच के मुताबिक हाशिम बाबा व राशिद केबल वाला गैंग उत्तर-पूर्वी दिल्ली, यमुनापार और बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में सक्रिय हैं. ये गैंग युवाओं को अपने नेटवर्क में शामिल कर उन्हें अपराध की दुनिया में धकेलते हैं. दिल्ली पुलिस का कहना है कि ऐसे गिरोहों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.
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