गोल्डी बरार गिरोह को बड़ा झटका, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कुख्यात शूटर विकास उर्फ विक्की दबोचा

डीसीपी पंकज कुमार ने बताया की विकास उर्फ विक्की गोल्डी बरार गिरोह के लिए फायरिंग, लूट और जबरन वसूली जैसी वारदातों को अंजाम देता था.

कुख्यात शूटर विकास उर्फ विक्की गिरफ्तार
कुख्यात शूटर विकास उर्फ विक्की गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 12, 2026 at 11:15 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सक्रिय गैंगस्टर गोल्डी बरार के नेटवर्क पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ा प्रहार किया है. ऑपरेशन गैंग बस्ट के तहत नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट रेंज (NDR) क्राइम ब्रांच ने गोल्डी बरार–रोहित गोदारा गिरोह के कुख्यात सदस्य विकास उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में दर्ज 18 संगीन आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है और वह कई मामलों में उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका था.

डीसीपी पंकज कुमार ने बताया की विकास उर्फ विक्की गोल्डी बरार के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था और गिरोह के लिए फायरिंग, लूट और जबरन वसूली जैसी वारदातों को अंजाम देता था. आरोपी दिल्ली के चाणक्यपुरी थाना क्षेत्र में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में फरार था, जिसमें वह अवैध हथियार के साथ पकड़े गए अपने साथियों को छोड़कर मौके से भाग निकला था. इसी मामले में उसे भगोड़ा घोषित किया गया था.

जांच में सामने आया है कि वर्ष 2023 में विकास उर्फ विक्की ने गुरुग्राम में एक फ्लैट किराए पर लेकर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गिरोह के करीब 10 सदस्यों को ठहराया था. इन बदमाशों की योजना अदालत परिसर में कौशल चौधरी गिरोह के सरगना की हत्या करने की थी, हालांकि समय रहते पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि विकास मौके से फरार हो गया था। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

आरोपी गोल्डी बरार का था भरोसेमंद सहयोगी
डीसीपी के मुताबिक विकास उर्फ विक्की की पहचान गोल्डी बरार के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में थी. पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जेल में रहते हुए उसका संपर्क लॉरेंस बिश्नोई से हुआ था, लेकिन बाद में गिरोह के अंदरूनी मतभेदों के चलते उसने गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गुट का साथ देना शुरू कर दिया. जेल से बाहर आने के बाद वह लगातार फरार रहा और गिरोह के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से वसूली और लूट की घटनाओं को अंजाम देता रहा.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, जून 2025 में दिल्ली के कई कारोबारियों को गोल्डी बरार की ओर से फिरौती की धमकी भरे कॉल किए गए थे. इसी कड़ी में चाणक्यपुरी इलाके में एक क्लब के बाहर फायरिंग की साजिश रची गई थी, जिसमें विकास उर्फ विक्की की अहम भूमिका थी. हालांकि, पुलिस कार्रवाई में उसके साथी पकड़े गए, जबकि वह एक बार फिर फरार हो गया.

क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचना के आधार पर आरोपी को उत्तर प्रदेश के लोनी इलाके से गिरफ्तार किया. पुलिस का कहना है कि विकास उर्फ विक्की की गिरफ्तारी से गोल्डी बरार गिरोह की दिल्ली-एनसीआर में गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है और उससे जुड़े अन्य नेटवर्क की भी जांच की जा रही है.

