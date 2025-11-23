ETV Bharat / state

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुख्य नारकोटिक्स सप्लायर को किया गिरफ्तार, 8 करोड़ रुपये से ज़्यादा की हेरोइन बरामद

आरोपी की पहचान तुषार के तौर पर हुई : पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान तुषार (31 साल) के तौर पर हुई है, जो असल में संयोग विहार, मटियाला, नई दिल्ली का रहने वाला है और अभी महावीर एन्क्लेव पार्ट-I, नई दिल्ली में रहता है। उसे दो अलग-अलग मामलों में भगोड़ा घोषित किया गया था.

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में ड्रग्स सप्लाई के मामले में पर्दाफाश करते हुए एक सिंडिकेट को गिरफ्तार किया है. क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में हाई-प्योरिटी हेरोइन की सप्लाई करने वाले कुख्यात ड्रग तस्कर तुषार को गिरफ्तार किया है. आरोपी तुषार महावीर एन्क्लेव दिल्ली का रहने वाला है. इतना ही नहीं गिरफ्तार आरोपी इस साल दो बड़े NDPS केस में भगोड़ा घोषित था, जिसमें कुल 770 ग्राम (258 ग्राम + 512 ग्राम) हेरोइन बरामद हुई थी, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है. दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने दी जानकारी : दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदौरा के निर्देश पर एसीपी राजपाल डबास के सुपरविजन में इंस्पेक्टर सतीश मलिक की टीम ने 21 नवंबर को गुप्त सूचना मिलते ही महावीर एन्क्लेव में ट्रैप लगाया. तकनीकी निगरानी की मदद से आरोपी को महावीर एन्क्लेव से दबोच लिया गया.

आरोपी के खिलाफ पहले से NDPS के दो केस दर्ज : आरोपी के खिलाफ पहले से दो केस एनडीपीएस के एक्ट के तहत क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज किए थे और दोनों ही मामलों में आरोपी को कोर्ट ने भगोड़ा/प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया था. क्राइम ब्रांच टीम ने पूछताछ के दौरान आरोपी तुषार ने कबूल किया कि वह एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो दिल्ली-एनसीआर में नेपाली-अफगानी रूट से आने वाली हाई-प्योरिटी हेरोइन की सप्लाई करता है.

आरोपी का पूरा परिवार ही नशे के कारोबार में शामिल :आरोपी का पूरा परिवार ही नशे के कारोबार में शामिल है. क्राइम को छिपाने के लिए उसने महावीर एन्क्लेव में बुटीक की आड़ में दुकान खोल रखी थी. आरोपी के आपराधिक इतिहास की बात करें तो इसके खिलाफ सबसे पहले 2016 में हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ. उसके बाद 2022 में धमकी और घर में घुसकर मारपीट का केस दर्ज किया गया. इसके अलावा 2024 में भी क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज की गई.

राजधानी को ड्रग-फ्री बनाने की मुहिम जारी: DCP क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा ने बताया कि इस गिरफ्तारी से दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय एक बड़े इंटरस्टेट ड्रग्स नेटवर्क की कमर टूट गई है, लोकल कैरियर्स और बड़े सप्लायर्स को लगातार निशाना बनाकर राजधानी को ड्रग-फ्री बनाने की मुहिम तेज कर दी गई है. आरोपी को कोर्ट में पेश कर दोनों एनडीपीएस केस में पुलिस रिमांड लिया जाएगा.पुलिस ने बताया कि पुनीत पाहवा, ASJ, स्पेशल जज NDPS, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट्स ने 17 अक्टूबर, 2025 के ऑर्डर के ज़रिए तुषार को भगोड़ा घोषित किया था