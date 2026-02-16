ETV Bharat / state

21 साल पुराने नाबालिग हत्या केस में फरार पति-पत्नी बिहार से गिरफ्तार, दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 21 साल पुराने सनसनीखेज हत्या मामले का खुलासा करते हुए फरार चल रहे पति-पत्नी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपी वर्ष 2006 से घोषित अपराधी (PO) थे और लगातार पहचान बदलकर छिपते फिर रहे थे.



डीसीपी क्राइम ब्रांच विक्रम सिंह ने बताया कि यह मामला साल 2004 का है. 22 अप्रैल 2004 को नांगलोई के शिवराम पार्क इलाके में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की घर पर अकेली थी. अगले दिन सुबह उसका भाई घर लौटा तो बहन को बिस्तर पर मृत पाया। उसकी गला रेतकर बेरहमी से हत्या की गई थी. मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू हुई, लेकिन मुख्य आरोपी सिकंदर उर्फ सुकवा और उसकी पत्नी मंजू फरार हो गए थे.



पुलिस जांच में सामने आया कि सिकंदर मृतका के पिता के साथ मजदूरी करता था. मजदूरी के पैसों और जमीन के विवाद को लेकर उसने पत्नी के साथ मिलकर बदला लेने की साजिश रची और मासूम बच्ची की हत्या कर दी.

हत्या के बाद आरोपियों ने बार-बार बदली लोकेशन

डीसीपी के मुताबिक, क्राइम ब्रांच की विशेष टीम ने 15 दिन तक बिहार में डेरा डालकर तकनीकी निगरानी और लगातार छापेमारी की जिसके बाद 10 फरवरी 2026 को जिला बांका, बिहार से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. हत्या के बाद दोनों गाजियाबाद, बरौनी और कोलकाता में छिपकर रह रहे थे. लेकिन क्राइम ब्रांच नें आरोपियों को दबोच लिया.

फिलहाल आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों को छुपाने में किसने मदद की उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के मुताबिक एएसआई पवन परमार ने दिल्ली के नांगलोई पुलिस स्टेशन और तीस हजारी अदालतों के व्यापक रिकॉर्ड खंगाले. व्यापक फील्ड वर्क और तकनीकी निगरानी के माध्यम से, इंस्पेक्टर पुखराज और एएसआई पवन परमार ने बिहार के बांका जिले से आरोपी का सफलतापूर्वक पता लगाया.