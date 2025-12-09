ETV Bharat / state

दिल्ली, राजस्थान और बेंगलुरू पुलिस से मांगी रंगदारी, रुपये न देने पर दी थी थमकी; क्राइम ब्रांच ने आरोपी को दबोचा

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम ने एक बेहद गंभीर व संवेदनशील साइबर धमकी व रंगदारी प्रकरण का पर्दाफाश किया है.

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 9, 2025 at 6:50 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम ने एक बेहद गंभीर व संवेदनशील साइबर धमकी व रंगदारी प्रकरण का पर्दाफाश करते हुए 22 साल के एक युवक अभय शी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने दिल्ली व बेंगलुरू पुलिस कमिश्नर के आधिकारिक ई-मेल पर धमकी भरे संदेश भेजने के साथ राजस्थान पुलिस के पीसीआर गंगानगर को भी अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल नंबर से कॉल कर धमकी दी थी. आरोपी ने रुपये न देने पर लाशें बिछा देने की धमकी दी थी.

क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हर्ष इंदोरा ने मंगलवार को बताया कि आरोपी ने ई-मेल के जरिए खुद को एक प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा हुआ दिखाया. इसके बाद पुलिस आयुक्तों से पैसे की मांग की. धमकी भरे ई-मेल में उसने कहा था कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो शहर में लाशें बिछा दी जाएंगी और कार ब्लास्ट किए जाएंगे.

हर्ष इंदोरा, डीसीपी, दिल्ली क्राइम ब्रांच (ETV Bharat)

डीसीपी हर्ष इंदोरा ने बताया कि 7 दिसंबर को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के आधिकारिक ई-मेल पर एक मेल प्राप्त हुआ, जो मोहित नाम के व्यक्ति की आईडी जैसा दिखता था. ई-मेल में प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने का दावा करते हुए पुलिस को धमकाया गया और मोहित के मोबाइल नंबर पर पैसे भेजने की मांग की गई थी. इसी मेल की प्रति एक संदिग्ध ई-मेल आई़डी पर भी भेजी गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की.

जांच में असली ‘मोहित’ पीड़ित निकला: डीसीपी हर्ष इंदोरा ने बताया कि क्राइम ब्रांच की विशेष टीम ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर ई-मेल में दिए मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की और आरोपी नहीं, बल्कि पीड़ित मोहित को गुरुग्राम से पकड़ा गया. पुलिस पूछताछ में मोहित ने बताया कि 19 नवंबर से उसे स्पैम कॉल, फर्जी पेमेंट QR कोड और उसके नाम जैसी दिखने वाली कई फर्जी ई-मेल आईडी से धमकी भरे ई-मेल मिल रहे थे. उसके नाम से रेप व मर्डर जैसी गंभीर झूठी साइबर शिकायतें भी दर्ज कराई गई थीं. मोहित ने पुलिस को बताया कि 30 नवंबर को उसकी ही फर्जी आईडी का उपयोग करते हुए सीपी बेंगलुरू को भी बम धमाकों की धमकी दी गई थी.

लड़की के विवाद पर मुख्य आरोपी तक पहुंची पुलिस: डीसीपी हर्ष इंदोरा ने बताया कि पूछताछ में मोहित ने बताया कि उसकी एक लड़की से जान-पहचान थी, जिसके बाद अभय शी नाम का युवक उसे कॉल कर धमकाने लगा कि वह उस लड़की से दूर रहे. इसी सुराग पर क्राइम ब्रांच ने काम करते हुए अभय शी निवासी सईदुलाजाब साकेत को दबोच लिया गया. वह मूल निवासी जमशेदपुर झारखंड का है. बीसीए छठें सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा है. इसके साथ ही वह वेब-डेवलपर रहा है. वर्तमान में फ्रीलांसिंग कर रहा था.

आरोपी के खिलाफ फर्जी साइबर शिकायतें दर्ज: आरोपी ने कुबूला कि लड़की को लेकर ऑनलाइन रंजिश थी, इसलिए उसने ये सब किया. उसने दर्जनों फर्जी ई-मेल आईडी बनाई, वीपीएन व स्पूफिंग टूल का उपयोग कर अपनी लोकेशन छिपाई, सीपी दिल्ली, सीपी बेंगलुरू और राजस्थान पुलिस को धमकी भरे मेल भेजे, मोहित के नाम पर फर्जी साइबर शिकायतें दर्ज कराईं और उसके मोबाइल नंबर का उपयोग कर उसे अपराधी के रूप में फंसाने की कोशिश की.

डीसीपी हर्ष इंदोरा ने बताया कि पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने राजस्थान के गंगानगर पीसीआर को वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय नंबर से संदेश भेजा, जिसमें उसने प्रतिबंधित संगठन की ओर से जासूस छोड़े जाने की मांग की और ऐसा न करने पर कार ब्लास्ट कराने की धमकी दी थी. पुलिस जांच के दौरान आरोपी का मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसका उपयोग फर्जी ई-मेल आईडी बनाने, धमकी भेजने और झूठी शिकायतें दर्ज कराने में किया गया था. कई डेटा डिलीट पाया गया है, जिसे रिकवर करने की कोशिश जारी है.

