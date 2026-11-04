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दिल्‍ली: शराब पीने और गाली-गलौज का विरोध करने पर चाकू से गोदकर हत्या, आरोपियों की तलाश जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला रोहिणी के बुद्ध विहार इलाके से सामने आया है, जहां घर के बाहर शराब पीने और गाली-गलौज करने का विरोध करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया. आरोप है कि विरोध से नाराज युवकों ने 36 वर्षीय दीपक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. वहीं, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

जानकारी के मुताबिक, 36 वर्षीय दीपक पेशे से ड्राइवर था. वह रात के समय अपने घर में सो रहा था. इसी दौरान कुछ युवक उसके घर की सीढ़ियों पर बैठकर शराब पी रहे थे और गाली-गलौज कर रहे थे. घर के बाहर हो रहे हंगामे से परेशान होकर दीपक उन्हें रोकने के लिए बाहर आया. इसी बात को लेकर युवकों और दीपक के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने दीपक पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल दीपक की मौत हो गई.