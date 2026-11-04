दिल्ली: शराब पीने और गाली-गलौज का विरोध करने पर चाकू से गोदकर हत्या, आरोपियों की तलाश जारी
रोहिणी के बुद्ध विहार इलाके में शराब पीने और गाली-गलौज करने का विरोध करने वाले 36 वर्षीय दीपक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई.
Published : November 4, 2026 at 3:51 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला रोहिणी के बुद्ध विहार इलाके से सामने आया है, जहां घर के बाहर शराब पीने और गाली-गलौज करने का विरोध करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया. आरोप है कि विरोध से नाराज युवकों ने 36 वर्षीय दीपक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. वहीं, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.
जानकारी के मुताबिक, 36 वर्षीय दीपक पेशे से ड्राइवर था. वह रात के समय अपने घर में सो रहा था. इसी दौरान कुछ युवक उसके घर की सीढ़ियों पर बैठकर शराब पी रहे थे और गाली-गलौज कर रहे थे. घर के बाहर हो रहे हंगामे से परेशान होकर दीपक उन्हें रोकने के लिए बाहर आया. इसी बात को लेकर युवकों और दीपक के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने दीपक पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल दीपक की मौत हो गई.
परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट
मृतक की पत्नी के मुताबिक, रात के समय परिवार सो रहा था. तभी दो युवक घर की सीढ़ियों पर बैठकर गाली-गलौज कर रहे थे. दीपक ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी. पत्नी का आरोप है कि युवकों ने उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया और दीपक को खींचकर अपने साथ ले गए. कुछ देर बाद दीपक खून से लथपथ हालत में घर लौटा. वह बेहोशी की हालत में था. परिवार के मुताबिक, दीपक ही घर में कमाने वाला अकेला सदस्य था और उनका एक छोटा बच्चा भी है. अब परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.
पुलिस गश्त की कमी पर सवाल
वहीं, परिवार ने इलाके में पुलिस गश्त की कमी पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और पुलिस की नियमित गश्त नहीं होने से उनके हौसले बुलंद हैं. इस मामले में रोहिणी जिले के डीसीपी शशांक जायसवाल ने बताया कि दीपक नाम के व्यक्ति पर बुधवार रात चाकू से हमला किया गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई. वारदात उसके घर के बाहर हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही वारदात में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.
इस वारदात ने एक बार फिर दिल्ली में कानून-व्यवस्था और पुलिस गश्त को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. घर के बाहर शराब पीने और गाली-गलौज का विरोध करने पर एक व्यक्ति की जान चली गई. अब परिवार को इंसाफ का इंतजार है.
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