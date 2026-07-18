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IRS अफसर की बेटी के आरोपी राहुल मीणा के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर साकेत कोर्ट ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आईआरएस अफसर की बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी राहुल मीणा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट दीपिका ठकरान ने कई धाराओं के तहत दर्ज आरोपों पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने दस्तावेजों के स्क्रूटनी के लिए 1 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया है.

दिल्ली पुलिस ने 16 जुलाई को 973 पेजों की चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 22 अप्रैल को अमर कालोनी पुलिस थाना इलाके में दुष्कर्म, हत्या और चोरी की घटना हुई. दिल्ली पुलिस के मुताबिक लोधी कालोनी और रोहिणी की फोरेंसिक टीम ने इस मामले में क्राइम सीन का परीक्षण किया था. इस मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने करीब सौ से अधिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की थी.

आरोपी राहुल मीणा की पहचान सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद ही हुई थी. दिल्ली पुलिस ने घटना के दिन ही राहुल मीणा को गिरफ्तार भी किया था. राहुल मीणा की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने चोरी किए गए सामानों को बरामद भी किया था.