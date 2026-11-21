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पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना

पत्नी की हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी पति को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार मट्टो की अदालत ने 24 वर्षीय अमन को हत्या का दोषी ठहराते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है. इस हत्याकांड में दंपती की करीब ढाई साल की मासूम बेटी मां के साये से वंचित हो गई. अदालत ने बच्ची को उचित मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है.

उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि नंद नगरी थाना पुलिस की गहन जांच और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली. अदालत ने 19 नवंबर 2026 को सजा सुनाई.