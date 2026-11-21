पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना
नंद नगरी में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी पति को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
Published : November 21, 2026 at 12:59 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी पति को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार मट्टो की अदालत ने 24 वर्षीय अमन को हत्या का दोषी ठहराते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है. इस हत्याकांड में दंपती की करीब ढाई साल की मासूम बेटी मां के साये से वंचित हो गई. अदालत ने बच्ची को उचित मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है.
उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि नंद नगरी थाना पुलिस की गहन जांच और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली. अदालत ने 19 नवंबर 2026 को सजा सुनाई.
खुद थाने पहुंचकर पति ने कबूली थी हत्या
पुलिस के मुताबिक, 25 फरवरी 2025 को शाम करीब 5 बजे नंद नगरी थाना पुलिस को हर्ष विहार थाने के ड्यूटी ऑफिसर से सूचना मिली कि अमन नाम का एक व्यक्ति थाने पहुंचा है और उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कबूल की है. सूचना मिलते ही नंद नगरी पुलिस की टीम हर्ष विहार थाने पहुंची और अमन को हिरासत में लेकर घटनास्थल पर पहुंची.
पुलिस को नंद नगरी के ए-2 ब्लॉक स्थित मकान नंबर 104 की तीसरी मंजिल पर उसकी पत्नी का शव गला घोंटी हुई हालत में मिला. क्राइम टीम और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद शव को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस संबंध में नंद नगरी थाने में एफआईआर संख्या 147/2025 दर्ज की गई.
शादी के बाद से होता था झगड़ा
जांच में सामने आया कि अमन और उसकी पत्नी रश्मि उर्फ रेशमा की शादी नवंबर 2023 में हुई थी. शादी के बाद दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. अमन को अपनी पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का शक था. इसी शक के चलते 25 फरवरी 2025 को दोपहर करीब 2 बजे उसने गुस्से में पत्नी का गला घोंट दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह गला घोंटने से दम घुटना बताई गई.
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फांसी की मांग खारिज, उम्रकैद की सजा
पुलिस ने मामले में वैज्ञानिक, फॉरेंसिक और मेडिकल साक्ष्य जुटाकर 24 मई 2025 को चार्जशीट दाखिल की थी. 23 सितंबर 2025 से मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ और 27 अक्टूबर 2026 को अदालत ने अमन को हत्या का दोषी करार दिया.
सजा पर बहस के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक विनीत कुमार ने आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग की. अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी ने कम उम्र में अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उनकी ढाई साल की बेटी को मां से वंचित कर दिया. हालांकि, अदालत ने मामले को 'विरलतम से विरलतम' श्रेणी का अपराध नहीं माना. दोषी की कम उम्र और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने को ध्यान में रखते हुए मृत्युदंड के बजाय कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भी भुगतनी होगी.
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नानी के पास रह रही बच्ची को मिलेगा मुआवजा
अदालत ने मृतका की नाबालिग बेटी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शाहदरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को बच्ची को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया है. बच्ची फिलहाल अपनी नानी की देखरेख में रह रही है. अदालत ने बीएनएसएस की धारा 396 और दिल्ली विक्टिम कंपनसेशन स्कीम-2018 के तहत मुआवजा देने का आदेश दिया है. साथ ही कहा है कि यदि दोषी भविष्य में धन या संपत्ति अर्जित करता है तो उसे यह मुआवजा DLSA को वापस करना होगा.
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