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दिल्ली कोर्ट ने AAP नेता सौरभ भारद्वाज को भेजा नोटिस, आपराधिक मानहानि मामले में परवेश वर्मा ने दायर की थी याचिका

मंत्री परवेश वर्मा ने दायर की थी सौरभ भारद्वाज के खिलाफ याचिका. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को खारिज करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. यह याचिका दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने दायर की है. मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी.

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 10 अक्टूबर को परवेश वर्मा की शिकायत खारिज कर दी थी. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया था. परवेश वर्मा ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने उनके और उनके परिवार की छवि को खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाए.