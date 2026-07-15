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दिल्ली: पत्नी की हत्या के आरोपी कॉन्स्टेबल ने खुद को मारी गोली, मौके पर मौत

रविवार रात मनीष भाटी अपनी पत्नी प्रियंका के साथ उसका जन्मदिन मनाने के लिए घर से निकला था. रास्ते में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के पास मनीष ने प्रियंका को दो गोलियां मार दीं और उसे घायल अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गया. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने प्रियंका को मृत घोषित कर दिया था.

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद फरार चल रहे आरोपी कॉन्स्टेबल मनीष भाटी ने भी कथित तौर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. मंगलवार शाम उसका शव मयूर विहार-नोएडा लिंक रोड के पास एक पार्किंग क्षेत्र से बरामद हुआ. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है.

घटना के बाद प्रियंका के परिजनों ने मनीष भाटी और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे. प्रियंका के पिता अजीत सिंह का आरोप था कि शादी के समय उन्होंने पर्याप्त दान-दहेज दिया था और करीब 15 लाख रुपये नकद भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद मनीष और उसका परिवार लगातार एक लग्जरी कार की मांग कर रहा था. मांग पूरी नहीं होने पर प्रियंका को लगातार प्रताड़ित किया जाता था.

कॉन्स्टेबल ने खुद को मारी गोली (ETV Bharat)

पत्नी की हत्या के बाद से ही आरोपी था फरार

पत्नी की हत्या के बाद से मनीष भाटी फरार था. उसे पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दिल्ली और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही थीं. इसी बीच मंगलवार शाम करीब छह बजे पुलिस को सूचना मिली कि मयूर विहार से नोएडा जाने वाले मार्ग पर रेड लाइट के पास पार्किंग क्षेत्र में एक युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है.



डीसीपी राजीव कुमार नें बताया कि

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान मनीष भाटी के रूप में की. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या की. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि घटना के दौरान उसके पास सर्विस रिवॉल्वर कैसे थी और फरारी के दौरान वह कहां-कहां छिपा रहा. मामले की विस्तृत जांच जारी है.

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