दिल्ली में SIR पर पैनी नजर रखेगी कांग्रेस, हर बूथ पर बीएलए-1 और बीएलए-2 को ट्रेनिंग देकर किया जा रहा तैयार
14 जून से दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. दिल्ली में करीब डेढ़ करोड़ मतदाता हैं.
Published : June 7, 2026 at 4:20 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सटीक, पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision - SIR) कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है. वहीं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी एसआईआर को लेकर पैनी नजर रखे हुए है. एसआईआर के दौरान किसी भी बूथ पर ऐसे मतदाता का वोट न कटे, जो बीजेपी को वोट न देता हो. बूथों पर वोटर लिस्ट पर पैनी नजर रखने के लिए बीएलए-1 और बीएलए-2 बनाए गए हैं. साथ ही उनको ट्रेनिंग देकर के तैयार किया जा रहा है.
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन अनुज अत्रेय ने बताया कि दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली में संभावित एसआईआर प्रक्रिया की तैयारी के मद्देनजर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दिल्ली कांग्रेस के बूथ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजेश गर्ग द्वारा बीएलए-1 के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस प्रशिक्षण कार्यशाला का उदेश्य एसआईआर (SIR) के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में चुनाव आयोग द्वारा वैध मतदाताओं के नाम काटे जाने और संभावित वोट चोरी की आशंकाओं को रोकना है.
अनुज अत्रेय ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यशाला में बीएलए-1 साथियों को ट्रेनिंग दी गई है. ये अगले रविवार से दिल्ली के हर बूथ पर हमारे बीएलए-2 साथियों को हर जिले में आयोजित शिविरों में प्रशिक्षण देंगे. चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने और हर वैध नागरिक के मताधिकार की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे.
SIR के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता
अनुज अत्रेय ने कहा कि एसआईआर सही प्रक्रिया है. लेकिन इसको बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो गलत है. इसको कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी. अत्रेय ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल रहे. बीएलए-1 को प्रशिक्षण में यह जानकारी दी गई कि एसआईआर के दौरान मतदाता किस प्रकार अपने नाम को सुरक्षित रख सकते हैं.
वहीं, यदि किसी कारणवश नाम कटने की स्थिति बनती है, तो उसे पुनः मतदाता सूची में कैसे जुड़वाया जा सकता है. साथ ही दिल्ली कांग्रेस इस अभियान के दौरान समाज के हर वर्ग से जुड़ते हुए जगह-जगह मतदाता सहायता केंद्र लगाएगी, जैसे झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों में, आरडब्लूए कार्यालयों में, गाँवों की चैपालों में तथा बड़ी मार्केटों में. बता दें कि 14 जून से दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. दिल्ली में करीब डेढ़ करोड़ मतदाता हैं.
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