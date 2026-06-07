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दिल्ली में SIR पर पैनी नजर रखेगी कांग्रेस, हर बूथ पर बीएलए-1 और बीएलए-2 को ट्रेनिंग देकर किया जा रहा तैयार

नई दिल्ली: दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सटीक, पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision - SIR) कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है. वहीं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी एसआईआर को लेकर पैनी नजर रखे हुए है. एसआईआर के दौरान किसी भी बूथ पर ऐसे मतदाता का वोट न कटे, जो बीजेपी को वोट न देता हो. बूथों पर वोटर लिस्ट पर पैनी नजर रखने के लिए बीएलए-1 और बीएलए-2 बनाए गए हैं. साथ ही उनको ट्रेनिंग देकर के तैयार किया जा रहा है.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन अनुज अत्रेय ने बताया कि दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली में संभावित एसआईआर प्रक्रिया की तैयारी के मद्देनजर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दिल्ली कांग्रेस के बूथ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजेश गर्ग द्वारा बीएलए-1 के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस प्रशिक्षण कार्यशाला का उदेश्य एसआईआर (SIR) के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में चुनाव आयोग द्वारा वैध मतदाताओं के नाम काटे जाने और संभावित वोट चोरी की आशंकाओं को रोकना है.

दिल्ली में SIR पर पैनी नजर रखेगी कांग्रेस (ETV Bharat)

अनुज अत्रेय ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यशाला में बीएलए-1 साथियों को ट्रेनिंग दी गई है. ये अगले रविवार से दिल्ली के हर बूथ पर हमारे बीएलए-2 साथियों को हर जिले में आयोजित शिविरों में प्रशिक्षण देंगे. चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने और हर वैध नागरिक के मताधिकार की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे.