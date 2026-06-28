ETV Bharat / state

MCD चुनाव: दिल्ली कांग्रेस का संगठन पर फोकस, कहा- 15 दिन में हर वार्ड से तीन नाम भेजें ऑब्जर्वर

आगामी निगम चुनाव के लिए हर वार्ड से तीन-तीन सक्रिय नेताओं के नाम विधानसभा ऑब्जर्वरों से मांगे गए हैं.

Delhi MCD Poll
विधानसभा ऑब्जर्वरों से मांगे गए सक्रिय नेताओं के नाम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 28, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: अगले साल होने वाले नगर निगम चुनावों की तैयारियों में जुटी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सभी विधानसभा ऑब्जर्वरों को अगले 15 दिनों के भीतर प्रत्येक वार्ड से तीन-तीन सक्रिय नेताओं के नाम भेजने के निर्देश दिए हैं. इन तीन नामों में एक महिला, एक अनुसूचित जाति (SC) और एक सामान्य (General) वर्ग का प्रतिनिधि शामिल होना अनिवार्य होगा.

देवेंद्र यादव ने प्रदेश कार्यालय में लोकसभा प्रभारी, जिला प्रभारी और विधानसभा ऑब्‍जर्वरों की एक बैठक ली. बैठक में उन्होंने संगठन सृजन अभियान की समीक्षा करते हुए ऑब्जर्वरों को यह भी निर्देश दिए कि वे निष्क्रिय पड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उन्हें दोबारा सक्रिय करें. निगम चुनाव में अभी समय है, लेकिन जीत की रणनीति पर अभी से काम करना जरूरी है.

मोहम्मद आसिफ, प्रदेश प्रवक्ता दिल्ली कांग्रेस (ETV Bharat)

कॉर्डिनेशन बनाकर काम करने के निर्देश

बैठक में लोकसभा प्रभारी, जिला प्रभारी और विधानसभा ऑब्जर्वरों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने, प्रत्येक बूथ पर संगठनात्मक गतिविधियों की निगरानी रखने और बूथ स्तर तक कांग्रेस को मजबूत करने के निर्देश दिए गए. इस दौरान सभी 14 जिलों की कार्यकारिणी, मंडलम अध्यक्षों, सेक्टर इंचार्ज और बीएलए-2 की सूची भी ऑब्जर्वरों को उपलब्ध कराई गई.

देवेंद्र यादव ने बताया कि संगठन सृजन अभियान के तहत 14 जिला अध्यक्ष, 258 ब्लॉक अध्यक्ष और 509 मंडलम अध्यक्षों की नियुक्ति पूरी की जा चुकी है. अब मंडल अध्यक्ष, सेक्टर इंचार्ज और बीएलए-2 के साथ मिलकर हर बूथ पर संगठन को और मजबूत करेंगे. बैठक में प्रदेश महासचिव संगठन एवं कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज, पूर्व मंत्री डॉ. नरेंद्र नाथ सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे.

इसे भी पढ़ें

TAGGED:

DELHI PRADESH CONGRESS COMMITTEE
DELHI MUNICIPAL ELECTIONS
दिल्ली नगर निगम चुनाव
MCD ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.