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MCD चुनाव: दिल्ली कांग्रेस का संगठन पर फोकस, कहा- 15 दिन में हर वार्ड से तीन नाम भेजें ऑब्जर्वर

विधानसभा ऑब्जर्वरों से मांगे गए सक्रिय नेताओं के नाम ( ETV Bharat )