ETV Bharat / state

दिल्ली में मासूमों के अपहरण और अपराध पर कांग्रेस का हल्ला बोल, LG को पत्र लिख टास्क फोर्स बनाने की मांग

देवेंद्र यादव ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर लापता हो रहे लोगों की जांच के लिए टास्क फोर्स बनाने की मांग की.

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देंवेंद्र यादव
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देंवेंद्र यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 4, 2026 at 11:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की राजधानी में मासूम बच्चों, विशेषकर छोटी लड़कियों और महिलाओं के लापता होने की बढ़ती घटनाओं ने सियासी पारे को गरमा दिया है. बुधवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गहरा संकट जताते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है. यादव ने मांग की है कि राजधानी से लापता हो रहे लोगों की गहन जांच के लिए तुरंत एक विशेष 'टास्क फोर्स' का गठन किया जाए.

27 दिनों में 807 लोग लापता: रोंगटे खड़े करने वाले आंकड़े
देवेन्द्र यादव ने दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए सनसनीखेज खुलासा किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 के पहले महीने के मात्र 27 दिनों में दिल्ली से 807 लोग गायब हो चुके हैं. इनमें बड़ी संख्या उन मासूम बच्चों और महिलाओं की है, जो समाज का सबसे संवेदनशील हिस्सा हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार और केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, "राजधानी में औसतन हर दिन 27 लोग लापता हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय चुप्पी साधे बैठा है. यह संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है."

'पुलिस की नाक के नीचे हो रहे गंभीर अपराध'
प्रदेश अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था की बदहाली पर दुख प्रकट किया और कहा कि दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है. इसके बावजूद पुलिस की नाक के नीचे से लड़कियां और महिलाएं गायब हो रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी लगातार गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल का ध्यान इस ओर आकर्षित करती रही है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है. यादव ने कहा कि दिल्ली में अब दिनदहाड़े हत्या, बलात्कार और रंगदारी के लिए गोलीबारी की घटनाएं आम हो गई हैं. व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर फायरिंग और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं ने आम नागरिकों का जीना दूभर कर दिया है.

महिला मुख्यमंत्री के राज में बेटियां असुरक्षित-देवेंद्र यादव
दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीधा हमला बोलते हुए देवेन्द्र यादव ने कहा, "यह विडंबना है कि दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार है, फिर भी मासूमों और महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं." उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि पुलिस आम जनता को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है.

'बेटी बचाओ' के नारे पर तंज
केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा केवल मंचों पर ढोल पीटने के लिए रह गया है. उन्होंने सवाल किया, "अगर देश की राजधानी में ही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो देश के बाकी हिस्सों में उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? जब बेटी सुरक्षित ही नहीं होगी, तो वह शिक्षित कैसे बनेगी?" उन्होंने चिंता जताई कि गायब होने वाली अधिकतर लड़कियां गरीब परिवारों से हैं, जिनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है. कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि जब तक एक प्रभावी टास्क फोर्स नहीं बनती और कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाता, दिल्ली की जनता खुद को असुरक्षित महसूस करती रहेगी. यादव ने पिछले साल के आंकड़े पेश करते हुए सरकार को घेरा

बलात्कार: 1901 मामले
महिलाओं के खिलाफ अपराध: 1708 मामले
लूटपाट: 1326 मामले
हत्या के प्रयास: 491 मामले
छेड़छाड़: 337 मामले
जबरन वसूली : 212 मामले

ये भी पढ़ें- साल के शुरुआत में ही दिल्ली में 191 बच्चे लापता, 137 बच्चों की पुलिस को अब भी तलाश

ये भी पढ़ें- काकरौला नाले में मिले लापता पति-पत्नी के शव, दिल्ली पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

TAGGED:

DELHI CONGRESS LG LETTER
DELHI CONGRESS DEVENDRA YADAV
DEVENDRA YADAV WROTE LETTER TO LG
KIDNAPPING CASES IN DELHI
DEVENDRA YADAV CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.