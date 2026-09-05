कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव का आरोप, जातिगत जनगणना को कमजोर करना चाहती है मोदी सरकार, नोटिफिकेशन में ओबीसी कॉलम नहीं
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की केंद्र को सलाह. ओबीसी गणना पर तेलंगाना और बिहार मॉडल अपनाएं.
Published : September 5, 2026 at 7:10 PM IST
जयपुर: जातिगत जनगणना को लेकर देशभर में बहस के बीच कांग्रेस ओबीसी के मुद्दे पर फिर मुखर है. कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. केंद्र पर ढुलमूल रवैये अपनाने का आरोप लगाया एवं शनिवार को देश के बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए.
जयपुर में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पीसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. यादव ने कहा कि सरकार ने राहुल गांधी और कांग्रेस के दबाव में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी, लेकिन जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, उससे उसकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं. यादव ने कहा कि देश में सीमित संसाधनों पर लंबे समय से कुछ वर्गों का अधिक कब्जा रहा है. बड़ी आबादी आज भी सरकारी योजनाओं और संसाधनों के लाभ से वंचित है.
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ओबीसी का मुद्दा राहुल ने उठाया: यादव ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को सदन और सदन से बाहर जोर-शोर से उठाया. कांग्रेस और राहुल के दबाव में यह मुद्दा देश भर में जन आंदोलन बना. सरकार को दबाव में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा करनी पड़ी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने यह फैसला तब लिया, जब देश में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था. देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा था, तब लोगों का ध्यान भटकाने को जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी.
ओबीसी का कॉलम नहीं: देवेंद्र यादव बोले, कांग्रेस को सरकार की मंशा पर शुरू से शक था. शक तब यकीन में बदल गया, जब 22 जनवरी 2026 के पहले नोटिफिकेशन का हवाला देते उसमें एससी-एसटी का उल्लेख था, लेकिन ओबीसी के लिए स्पष्ट कॉलम नहीं था. 14 अगस्त 2026 के नोटिफिकेशन में भी एससी-एसटी का कॉलम मिला, लेकिन ओबीसी और अन्य जातियों को स्पष्ट रूप से दर्ज करने की व्यवस्था नहीं दिखी. इसे लेकर राहुल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को पत्र लिखा, और पूछा कि यदि ओबीसी की जातियों की कैटेगरी का स्पष्ट उल्लेख नहीं होगा तो जातिगत आंकड़ों का वैज्ञानिक सत्यापन कैसे होगा. मोदी सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया.
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ऐसी जनगणना का उद्देश्य नहीं होगा पूरा: यादव ने कहा कि जब नोटिफिकेशन में जाति का स्पष्ट कॉलम नहीं होगा तो फिर जातिगत जनगणना का उद्देश्य क्या रह जाएगा. सरकार कह रही है कि जनगणना के दौरान घर-घर जाकर लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि जाति की जानकारी आधिकारिक और व्यवहारिक दर्ज करने के लिए प्रारूप में स्पष्ट कैटेगरी और जाति का कॉलम होना चाहिए.
डिजिटल तरीके पर सवाल: यादव बोले, जब पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो रही है तो आंकड़ों में बदलाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. ऐसे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए. फरवरी 2027 से जनगणना शुरू होने वाली है.
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राज्यवार जातियों के अलग नाम: यादव ने कहा कि देश में ओबीसी की कई जातियां और उपजातियां ऐसी हैं, जिन्हें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से जानते हैं. ऐसे में केवल सामान्य तौर पर जाति पूछना पर्याप्त नहीं होगा. पहले से उपलब्ध सरकारी आंकड़ों और संबंधित आयोग के रिकॉर्ड का भी इस्तेमाल किया जाए. राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के पास ओबीसी जातियों की सूची है. राज्यों में ओबीसी आयोग, एसटी एवं एससी आयोग और अल्पसंख्यक आयोग भी है. सरकार को इन संस्थाओं से उपलब्ध आंकड़ों को सूचनाओं का इस्तेमाल करना चाहिए.
तेलंगाना और बिहार मॉडल अपनाएं: देवेंद्र यादव ने तेलंगाना और बिहार के जातिगत जनगणना का मॉडल अपनाने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि सरकार संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की बैठक बुलाकर पूरी प्रक्रिया समझ सकती है.वैज्ञानिक तरीके से आंकड़े जुटाने के बाद ही देश में सामाजिक न्याय की नीतियां प्रभावी ढंग से बनाई जा सकेंगी. जातिगत जनगणना का मकसद किसी वर्ग को बांटना नहीं बल्कि पता लगाना है कि देश में किस वर्ग की वास्तविक आबादी कितनी है. सरकारी योजनाओं तथा संसाधनों का लाभ किन लोगों तक पहुंच रहा है. कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाएगी. केंद्र को आगाह करेगी कि जातिगत जनगणना को कमजोर करने की कोशिश की तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा.
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