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कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव का आरोप, जातिगत जनगणना को कमजोर करना चाहती है मोदी सरकार, नोटिफिकेशन में ओबीसी कॉलम नहीं

जयपुर में मीडिया से बात करते देवेंद्र यादव ( ETV Bharat Jaipur )