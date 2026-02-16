ETV Bharat / state

दिल्ली नगर निगम के बजट को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, देवेंद्र यादव ने बताया हवा-हवाई

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि निगम के बजट में दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं है. निगम का मुख्य काम साफ़ सफ़ाई की व्यवस्था को दुरुस्त करना है. कूड़े के पहाड़ को हटाने की बात यह करते हैं. दिल्ली में एंट्री पॉइंट पर आज भी वही कूड़े के पहाड़ नज़र आते हैं. अनाधिकृत कॉलोनी में कोई काम नहीं हो रहा है.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दल की नेता नाज़िया दानिश और पूर्व मेयर फरहाद सूरी ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर एमसीडी के बजट को लेकर निशाना साधा.

हमारी सरकार ने काम किया था. बजट आने पहले ही कैबिनेट निर्णय लेती है कि कमिश्नर का बजट 5 से 50 करोड़ किया जाए. निगम में जो प्रपोजल आने थे उन पर अब कमिश्नर की मंजूरी लगेगी, चुने हुए पार्षदों को निर्णय लेने होते थे. दिल्ली गैस का चेंबर बन गया है. दिल्ली में किसी भी जगह जाए वहां सड़क की जगह गड्ढे नजर आते हैं. देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की जनता को धोखा दिया जा रहा है. निगम का बजट एक जुमला है-देवेंद्र यादव

नाज़िया दानिश ने कहा कि निगम में जो बजट है उसको लेकर हम कुछ बातें उजागर कर रहे हैं. दिल्ली में तीन एजेंसी काम करती हैं, जो सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालती हैं. इनमें दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, एनडीएमसी और एमसीडी तीनों काम करती हैं. दिल्ली के 70% हिस्से की साफ सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी संभालती है. लेकिन, एमसीडी का जो ट्रिपल इंजन का बजट है वो हवा हवाई बजट है.

उन्होंने ये भी कहा बजट में बड़ी घोषणा की बात कर रहे हैं बजट आय के स्रोत पर निर्भर होता है कैसे रेवन्यू बढ़ेगा इस पर भी ध्यान देना चाहिए. बजट में आय और व्यय के बारे में दिखाया है कहा से पैसा आएगा कुछ नहीं बताया गया है. सफ़ाई व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी इसका क्या रॉड मैप है कुछ नहीं बताया है. पार्षद का जो भत्ता बढ़ाने की बात कही है निगम का जो एक्ट है उसके हिसाब से जो भत्ता है वो केंद्र के पास पावर है. अनाधिकृत कालोनी को लेकर कुछ नहीं है.

नाज़िया दानिश ने कहा कि इनको सत्ता चलानी नहीं आ रही है. ट्रिपल इंजन की सरकार के बजट में कुछ नहीं है. वहीं, पूर्व मेयर फरहाद सूरी ने कहा कि सरकार ने कमिश्नर की पावर बढ़ा दी है, जो 50 करोड़ तक कर दी गई है. यह सही नहीं है. कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात कही जा रही है लोगो को बेवक़ूफ़ बनाया जा रहा है. दिल्ली की जनता के साथ मजाक किया जा रहा है. दिल्ली की हवा ख़राब है इसके लिए काम करना चाहिए, सड़को को बेहतर किया जाना चाहिए.

MCD Budget 2026: बजट में हाउस टैक्स में छूट के साथ सहायता राशि को भी जगह, आप ने कहा- समस्या से निपटने का स्पष्ट रोडमैप नहीं

ये भी पढ़ें- MCD Budget 2026: 17,583 करोड़ का बजट पेश, अस्पताल- सफाई पर मेन फोकस, कर्मचारियों के लिए हुए ये बड़े ऐलान