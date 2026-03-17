दिल्ली कांग्रेस ने शुरू किया 'नेशनल टैलेंट हंट' प्रोग्राम, जानिए क्या है खास
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने टैलेंटेड नेताओं को जिम्मेदारी देने के लिए नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया.
Published : March 17, 2026 at 5:30 PM IST
नई दिल्ली: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) द्वारा शुरू किया गया नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम अब दिल्ली कांग्रेस ने भी शुरू कर दिया है. मंगलवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, प्रदेश प्रभारी काजी निजामुद्दीन और राज्यसभा की पूर्व सांसद यामी याग्निक ने नेशनल टैलेंट हंट का पोस्टर लांच किया. देवेंद्र यादव ने इस दौरान बताया, ''हमने दिल्ली में नेशनल टैलेंट हंट योजना लॉन्च कर दी है. आज से लेकर 15 अप्रैल तक लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी.''
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आगे बताया कि नेशनल टैलेंट हंट के माध्यम से हम ऐसे लोगों से आवेदन आमंत्रित करते हैं जो दिल्ली और देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं. जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमति रखते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाना चाहते हैं. ऐसे युवाओं को रिसर्चर, पार्टी प्रवक्ता और अन्य तरह की जिम्मेदारियां देना चाहते हैं. इसकी एक पूरी प्रक्रिया रहेगी. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक्स हैंडल, फेसबुक पेज या वेबसाइट पर आवेदन के लिए क्यू आर कोड मिल जाएगा. आवेदन आने के बाद इसके लिए एक कमेटी बनी है जो आवेदन लेकर, उनकी छटनी करके और फिर इंटरव्यू के द्वारा चुनकर जिम्मेदारी दी जाएगी.
संगठन को मजबूत करने के लिए 'नेशनल टैलेंट हंट' प्रोग्राम
बता दें इसकी शुरुआत संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो साल पहले की थी. पहले यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया. उसके बाद फिर इसको प्रदेश स्तर पर भी शुरू किया गया. इसी क्रम में अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इस प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है.
संगठन में सशक्त और टैलेंटेड लोगों को मिलेगी जिम्मेदारी
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम पार्टी के लिए प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट को शोधकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिभाशाली ऊर्जावान और वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध व्यक्तियों को खोजने की एक पहल है. यह कार्यक्रम कांग्रेस की नीतियों को मजबूती से रखने के लिए नए चेहरों को प्रशिक्षित और सशक्त बनाता है. इस कार्यक्रम को पहले हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में सक्रिय रूप से चलाया जा चुका है. यह पहल कांग्रेस संगठन को अधिक गतिशील व प्रभावी बनाने के लिए नए चेहरों को अवसर देने की रणनीति कोशिश है.
कई चरण में होगी कार्यक्रम की शुरुआत
बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत कई चरण में होगी. पहले आवेदन की शुरुआत होगी. यह पहला चरण होगा. उसके बाद दूसरे चरण में स्क्रीनिंग और शार्टलिस्टिंग होगी. उसके बाद आवेदन करने वाले कार्यकर्ताओं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. उम्मीदवारों का चयन विचारों की स्पष्टता कांग्रेस के मूल्यों के साथ उनके जुड़ाव और मीडिया क्षमता के आधार पर किया जाएगा. शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार को ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा. अंतिम चरण में चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी. उसके बाद फिर प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत होगी. चयनित उम्मीदवारों को राष्ट्रीय, प्रदेश और क्षेत्रीय प्रवक्ता पैनलिस्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा. डिबेट और कई तरह के प्लेटफार्म पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जाएगा.
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