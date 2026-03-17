ETV Bharat / state

दिल्ली कांग्रेस ने शुरू किया 'नेशनल टैलेंट हंट' प्रोग्राम, जानिए क्या है खास

नई दिल्ली: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) द्वारा शुरू किया गया नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम अब दिल्ली कांग्रेस ने भी शुरू कर दिया है. मंगलवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, प्रदेश प्रभारी काजी निजामुद्दीन और राज्यसभा की पूर्व सांसद यामी याग्निक ने नेशनल टैलेंट हंट का पोस्टर लांच किया. देवेंद्र यादव ने इस दौरान बताया, ''हमने दिल्ली में नेशनल टैलेंट हंट योजना लॉन्च कर दी है. आज से लेकर 15 अप्रैल तक लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी.''

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आगे बताया कि नेशनल टैलेंट हंट के माध्यम से हम ऐसे लोगों से आवेदन आमंत्रित करते हैं जो दिल्ली और देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं. जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमति रखते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाना चाहते हैं. ऐसे युवाओं को रिसर्चर, पार्टी प्रवक्ता और अन्य तरह की जिम्मेदारियां देना चाहते हैं. इसकी एक पूरी प्रक्रिया रहेगी. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक्स हैंडल, फेसबुक पेज या वेबसाइट पर आवेदन के लिए क्यू आर कोड मिल जाएगा. आवेदन आने के बाद इसके लिए एक कमेटी बनी है जो आवेदन लेकर, उनकी छटनी करके और फिर इंटरव्यू के द्वारा चुनकर जिम्मेदारी दी जाएगी.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने शुरू किया नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम (ETV Bharat)

संगठन को मजबूत करने के लिए 'नेशनल टैलेंट हंट' प्रोग्राम

बता दें इसकी शुरुआत संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो साल पहले की थी. पहले यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया. उसके बाद फिर इसको प्रदेश स्तर पर भी शुरू किया गया. इसी क्रम में अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इस प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है.